Les funérailles de l’acteur de Star Wars David Prowse ont eu lieu lundi et les personnes en deuil ont rendu hommage à son rôle le plus célèbre.

La star de cinéma est décédée en novembre à l’âge de 85 ans des suites d’une courte maladie.

Il était surtout connu pour avoir joué à Dark Vador dans les trois premiers films de Star Wars – Star Wars, The Empire Strikes Back et Return of the Jedi.

Sa fille Rachel Prowse s’est rendue sur son compte Instagram hier soir pour partager des photos des fleurs, qui comprenaient des roses noires disposées pour ressembler au masque de Dark Vador.

Les arrangements floraux comprenaient également « Papa » dans des roses blanches avec des bonbons violets de Parme placés sur le dessus et le symbole du code de la croix verte, une référence à David dans le rôle de l’homme du code de la croix verte dans une publicité dans les années soixante-dix.







(Image: Getty Images)







(Image: Instagram)



Rachel a également partagé une capture d’écran du poème funéraire His Journey’s Just Begun d’Ellen Brenneman.

Elle a légendé les photos: «Aujourd’hui, nous avons dit au revoir à papa. C’était un tout petit rassemblement de famille et d’amis proches.

«Les restrictions de Covid signifiaient qu’il n’y avait pas de réveil mais nous espérons célébrer sa vie plus tard l’année prochaine si et quand un semblant de« normalité »est revenu.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



«Il y a tant à dire mais le fait que nous t’aimions papa et que tu nous manques suffira.

Rachel a terminé le message avec un emoji de coeur d’amour rouge et les hashtags #dad #daveprowse #darthvader #greencrosscodeman.

L’agent de David, Thomas Bowington, a confirmé la triste nouvelle de son décès dans une déclaration le mois dernier.









M. Bowington a déclaré: «Que la force soit avec lui, toujours!

« Bien que célèbre pour avoir joué à de nombreux monstres – pour moi-même, et pour tous ceux qui connaissaient Dave et ont travaillé avec lui, il était un héros dans nos vies. »

Il a décrit le décès de l’acteur tant aimé comme « une perte vraiment et profondément déchirante pour nous et des millions de fans dans le monde entier ».