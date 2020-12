Les jeunes enfants préfèrent les jouets et autres objets matériels aux «expériences» comme les vacances ou les voyages dans les parcs à thème, a révélé une étude récente, surprenant à peu près personne, tout en couvrant l’isolement actuel des enfants par Covid-19.

Les enfants âgés de trois à cinq ans préfèrent les cadeaux matériels aux « cadeaux » expérientiels, selon une étude récente menée par l’Université de l’Illinois à Chicago qui apaise parfaitement la culpabilité des parents de garder leurs enfants isolés du monde (y compris les enfants habituels « amusement » activités) pendant la majeure partie de l’année.

Parce que les souvenirs des très jeunes enfants ne sont pas complètement développés, ils ne se souviennent pas nécessairement d’expériences comme un voyage à Disneyworld ou au zoo de la même manière qu’un enfant plus âgé le ferait – peu importe combien ils se sont amusés pendant l’expérience réelle, les chercheurs revendiqué.

Les jouets et les cadeaux matériels, cependant, servent de rappel continu des sentiments positifs que l’enfant a appris à associer à l’objet. La préférence pour les biens matériels persiste jusqu’à l’âge de 12 ans, bien que l’étude suggère qu’elle est plus intense entre trois et cinq ans.

Les parents qui espèrent garder des souvenirs heureux dans l’esprit de leurs enfants peuvent prendre des photos et des vidéos de moments joyeux que l’enfant peut ensuite regarder, les aidant à se remémorer ces expériences agréables avec leur famille et leurs amis. Et à mesure que les enfants vieillissent et que leurs souvenirs mûrissent, ils chérissent de plus en plus de nouvelles expériences et aventures, ont déclaré les chercheurs.

Les experts en protection de l’enfance ont tenté de sonner l’alarme pendant des mois sur les effets néfastes des verrouillages et des politiques d’isolement associés à Covid-19 sur les enfants, en particulier les jeunes enfants qui apprennent encore l’empathie et les signaux sociaux – une tâche qui est presque impossible quand un camarade les êtres humains sont soit vus uniquement à travers une fenêtre de discussion Zoom, soit en couvrant la moitié de leur visage avec un masque.

Alors que le consensus scientifique suggère que les écoles ne courent pas un risque élevé de propager le nouveau coronavirus et que les enfants sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades que leurs parents, de nombreuses écoles américaines sont néanmoins passées à l’éducation à distance, privant les enfants de la santé mentale et physique. la stimulation qui vient avec le temps passé avec des pairs. De l’exercice physique à la stimulation immunitaire provoquée par le jeu dans la terre, les enfants passent à côté d’expériences essentielles au développement normal, disent les experts. Certains enfants connaissent même une régression du développement en raison du stress lié à la pandémie et d’un manque de stimuli constructifs.

Les parcs à thème et autres destinations destinées aux enfants restent en grande partie fermés aux États-Unis, sauf en Floride, où Disney World, Sea World, Lion Country Safari et d’autres parcs ont rouvert pendant l’été. Mais même lorsque de telles destinations sont ouvertes, de nombreux parents hésitent à visiter, craignant une infection par Covid-19.

