Les jeunes petits-enfants du lutteur Dan Gable ont volé la vedette lors de sa cérémonie de médaille de la liberté lundi après-midi alors qu’ils se penchaient sur le bureau résolu et prenaient place sur le sol du bureau ovale.

Gable, 72 ans, considéré comme l’un des plus grands lutteurs de tous les temps, est arrivé à la Maison Blanche avec sa famille nombreuse à la remorque alors que le président Donald Trump lui a décerné lundi la Médaille présidentielle de la liberté.

L’ancien lutteur et entraîneur a répondu: « Aucune chance », lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Trump pourrait l’emmener dans un match alors que le président vantait son bilan électoral 2-0. Trump a perdu l’élection de 2020 contre Joe Biden, mais refuse toujours de concéder et affirme que l’élection a été « truquée » et criblée de « fraude ».

Les petits-enfants de Dan Gable ont volé la vedette lors de sa cérémonie de médaille de la liberté alors que certains des plus jeunes enfants refusaient de retenir ce qu’ils ressentaient vraiment à l’idée d’assister à l’événement.

À certains moments, les petits-enfants de Gable ont pris place sur le sol du bureau ovale

Sammy Olszta, 6 ans, l’un des petits-fils de Gable, s’appuie contre le bureau résolu et se penche presque en arrière

Il n’avait pas non plus l’air trop heureux en s’appuyant sur le bureau juste à côté du document déclarant Gable le récipiendaire de la plus haute distinction civile.

Gable a été rejoint lundi par ses 13 petits-enfants, sa femme Kathy, ses filles, Jenni, Molly, Annie et Mackenzie, et ses gendres.

Un des gendres de Gable (à sa gauche) a été photographié tenant trois enfants différents tout au long de la cérémonie

Gable est photographié ici remportant la première place en lutte libre masculine aux Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich, en Allemagne de l’Ouest

Au cours de la cérémonie de lundi, Trump a répondu à quelques questions des journalistes, la transformant en une mini-conférence de presse où il a déploré les résultats de l’élection présidentielle, affirmant qu’elle était « truquée ».

Dans les semaines qui ont suivi l’élection, le président a eu très peu d’apparitions ou d’événements publics. La semaine dernière, cependant, le président a décerné deux médailles de la liberté.

Jeudi, Trump a honoré l’ancien joueur de football et entraîneur Lou Holtz lors d’une cérémonie du bureau ovale devenue conférence de presse.

Lors de la cérémonie pour Gable, ce sont vraiment ses petits-enfants, situés avec sa famille sur son épaule droite, qui sont devenus les stars du spectacle.

Quelques-uns de ses petits-fils ont décidé de s’asseoir ou de s’allonger sur le sol du bureau ovale à divers moments de la cérémonie tandis qu’un gendre jonglait entre trois enfants différents dans ses bras tout au long de la cérémonie.

Un petit-fils s’est également penché sur le bureau Resolute avec une apparence ennuyée alors qu’il regardait le texte du document déclarant que Gable avait reçu la médaille de la liberté, signée par le président.

Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, un allié de Trump, était présent à l’événement lundi. Il était lutteur d’université et avant de briguer une fonction publique, il était entraîneur adjoint de lutte à l’Ohio State University. Jordan a à peine manqué de faire partie de l’équipe olympique américaine en 1988.

Trump a remis la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile, à Gable lundi après en avoir décerné une autre à l’entraîneur de football à la retraite Lou Holtz jeudi.

Le représentant de l’Ohio Jim Jordan, un allié de Trump et ancien lutteur et entraîneur collégial, a assisté à la cérémonie lundi

Gable est une légende de la lutte

Il a ensuite été entraîneur de lutte à l’Université de l’Iowa

Après la cérémonie, Trump a répondu aux questions des journalistes.

Il en a profité pour critiquer les résultats des élections et se plaindre des circonstances entourant l’élection présidentielle.

« C’était une élection truquée », a déclaré Trump lorsqu’on lui a demandé s’il essayait de contester que l’élection n’avait pas été menée équitablement. « Si vous regardez les différents États, l’élection a été totalement truquée. »

«C’est une honte pour notre pays. C’est comme un pays du tiers monde, ces bulletins de vote affluent de partout, utilisant des machines dont personne ne connaît la propriété et dont personne ne sait rien », a-t-il poursuivi.