Les petits-enfants de Sophia Loren : tout savoir sur Lucia et Leonardo Ponti

Sophie Loren est une star de cinéma internationale et une légende vivante qui incarne le faste et le glamour d’Hollywood classique. Considérée comme l’une des plus belles actrices à avoir jamais honoré le grand écran, la déesse italienne est toujours aussi forte à 87 ans, puisqu’elle a récemment joué dans les années 2020 La vie à venir, qui a été écrit et réalisé par son propre fils Edoardo Ponti. Née à Rome, Sophia a connu le succès très tôt avec des succès consécutifs dans le cinéma italien. Il ne lui a pas fallu longtemps pour faire de même lorsqu’elle a atterri en Amérique, devenant rapidement un nom familier avec Anthony Perkins dans Désir sous les ormes et Cary Grant dans Péniche. Avec les années 60 Deux femmes, Sophia est devenue la première actrice à remporter un Oscar pour une performance en langue étrangère. Elle a même décroché une deuxième nomination aux Oscars pour les années 1965 Mariage à l’italienne.

Le seul et unique mariage de Sophia, qui a eu lieu au Mexique en 1957, était avec un producteur de cinéma italien Carlo Ponti, qui était de 27 ans son aîné. ils ont accueilli Carlo Ponti Jr. en décembre 1968 et Edoardo est né le 6 janvier 1973. Carlo allait devenir chef d’orchestre et épouser Andrea Meszaros Ponti en 2004, selon Plus proche. Ils ont deux enfants, mais on sait peu d’eux car la famille est très privée. Edoardo épouserait l’actrice Sasha Alexander, qui a joué dans des émissions telles que NCIS et Rizzoli et îles. Ils partagent la fille Lucie, 15 ans et fils Léonard, 11. Découvrez tout sur les petits-enfants de Sophia, Lucia et Leonardo ici !

Lucie Ponti

Lucia (photo de gauche ci-dessus) a définitivement acquis le gène de la beauté de Sophia, car elle est devenue une belle adolescente. Bien qu’elle soit la royauté d’Hollywood et qu’elle ait une marraine en actrice Jessica Capshaw, sa maman a pris soin de l’amener sur le plateau de Rizzoli et îles pour une bonne raison. « Oui, je peux amener ma fille quand je veux. Mais, étant donné que nous travaillons avec beaucoup de cadavres, elle ne vient pas si souvent. Je pense que cela pourrait être un peu traumatisant », a déclaré Sasha Collisionneur en 2010.

Léonard Ponti

Le petit Leonardo semble être sur le point d’entreprendre une carrière de danseur, car il a été vu en train de se balader avec sa mère sur des airs en janvier dernier. ici. En parlant avec Collider, sa mère a révélé à quel point la maternité avait affecté positivement toute sa vie. «Je pense que devenir parent change absolument toute votre vie et change certainement votre travail, et cela a changé le mien. Cela vous permet juste d’avoir accès à vos émotions, encore plus que vous ne l’avez déjà fait. Vous regardez cette petite personne grandir devant vous et vous réalisez que vous voyez à quel point la vie est précieuse et à quelle vitesse elle va.