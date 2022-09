Les petits-enfants de la reine Elizabeth II, dont les princes Harry et William, veillent au cercueil

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et le prince William ont rejoint le reste des petits-enfants de la reine Elizabeth II pour veiller samedi sur le cercueil de la reine.

Le prince William, héritier du trône, se tenait à la tête du cercueil, tandis qu’Harry était au pied.

Harry, le duc de Sussex, portait un uniforme n ° 1 des Blues et des Royals, un ordre de cou et une étoile du KCVO, une médaille du service opérationnel en Afghanistan, des médailles du jubilé d’or, de diamant et de platine et des ailes de pilote de l’armée.

Étaient également présents les enfants de la princesse Anne, Zara Tindall et Peter Philips; les filles du prince Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie ; et les enfants du prince Edward, de Lady Louise Windsor et du vicomte Severn.

MISES À JOUR EN DIRECT : LA REINE ELIZABETH II SE TROUVANT DANS L’ÉTAT, LE PRINCE WILLIAM, LE PRINCE HARRY TENENT VIGIL

À L’INTÉRIEUR DU PRINCE HARRY, ROYAL REUNION DU PRINCE WILLIAM : DANS LES COULISSES DE L’APPARITION DRAMATIQUE AVEC LEURS ÉPOUSES

Le palais de Kensington a annoncé la veillée surprise vendredi et a noté que le prince Harry porterait son uniforme militaire avec le prince William.

Le prince William a été franc sur les souvenirs que la mort de la reine Elizabeth lui évoque. La princesse Diana, mère du prince de Galles et du duc de Sussex, est décédée en 1997.

REINE ELIZABETH: LE ROI CHARLES DANS “UNE RÉFLEXION PRIVÉE”, LE PRINCE WILLIAM ET KATE VOIR LES HOMMAGES FLORAUX

William a spécifiquement noté que la marche derrière le cercueil de la reine Elizabeth II mercredi était “difficile” pour lui.

UN REGARD SUR LES GRANDS PETITS-ENFANTS DE LA REINE ELIZABETH II

“Faire la marche hier était un défi”, a déclaré William aux sympathisants dans une vidéo capturée par Sky News. “Cela a rappelé quelques souvenirs. C’est l’un de ces moments où vous vous dites en quelque sorte:” Je me suis préparé à ça “, mais je ne suis pas si préparé. C’est ce genre de chose bizarre … Parce que nous savait qu’elle avait 96 ans.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La veillée des petits-enfants au cercueil de la reine Elizabeth II a eu lieu un jour après que le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward ont veillé ensemble.

La reine Elizabeth II continuera de se trouver en état à Westminster Hall jusqu’aux petites heures du matin du lundi 19 septembre – le jour des funérailles de sa majesté.

La police de Londres a déclaré que les funérailles seraient le plus grand événement policier jamais organisé par la force, dépassant même les Jeux olympiques d’été de 2012 et le jubilé de platine de la reine en juin célébrant ses 70 ans sur le trône.

“L’éventail des officiers, du personnel de police et de tous ceux qui soutiennent l’opération est vraiment immense”, a déclaré le sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine, Stuart Cundyhe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deux minutes de silence seront observées lundi à travers le Royaume-Uni à la fin des funérailles de la reine Elizabeth II, donnant au public britannique à travers le pays une chance de rendre hommage au défunt monarque.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.