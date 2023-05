Les petits-enfants de King : ce que font Louis, Charlotte et George

Le prince Louis, le plus jeune enfant du prince et de la princesse de Galles, a entrepris son premier engagement royal à l’âge de cinq ans.

Le jeune, qui occupe la quatrième place sur le trône, a rejoint ses parents et ses frères et sœurs, le prince George et la princesse Charlotte, lundi dans le cadre du Big Help Out – une initiative nationale de bénévolat marquant la fin du week-end du couronnement.



Le jeune prince, avec sa famille, a visité le 3e groupe scout Upton à Sloughnon loin de Windsor, selon le palais de Kensington lundi.

La famille Wales s’est jointe aux scouts pour rénover leur hutte de scouts.

Le prince George, neuf ans, et la princesse Charlotte, huit ans, ont été vus en train de peindre un porche.

Le prince Louis, vêtu d’un short bleu et d’un polo bleu, a rejoint son père sur une pelleteuse et a aidé à remplir une brouette de sable.

Ces quelques jours ont été chargés pour la famille royale suite à une série d’événements marquant le couronnement du roi Charles III.

Un concert de couronnement a eu lieu dimanche dans l’enceinte du château de Windsor. Alors que les frères et sœurs aînés de Louis ont été vus danser et chanter sur la musique lors de l’événement étoilé, Louis n’y a pas assisté.

Un jour plus tôt, lors du service de couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres, Louis a volé la vedette lors de segments de la cérémonie.

Les téléspectateurs aux yeux vifs l’ont peut-être remarqué en train de bâiller, assis entre sa mère, la princesse de Galles, et sa sœur, mais en tirant ensuite un acte de disparition du service – pour revenir un peu plus tard.

Lors des célébrations du jubilé de platine de la reine l’année dernière, Louis a fait la une des journaux mondiaux lorsqu’il a été capturé en train de faire une crise de colère et de se couvrir les oreilles tout en criant pendant le défilé aérien.