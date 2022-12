Les petits-enfants avaient peur des monstres, je leur ai dit que ça n’existait pas, dit la grand-mère des enfants assassinée avec maman pendant la soirée pyjama

DÉCLARATION D’IMPACT PAR JASON BENNETT, le père de Lacey et John-Paul

LE meurtre de mes deux enfants a détruit et emporté ma vie.

La vie me semble désormais inutile, aller travailler, les choses du quotidien, je ne vois plus ce que ça veut dire.

Si ce n’était pas pour ma partenaire Caroline, je ne serais pas là maintenant. Cela a eu un impact sur tous les aspects de ma vie. Je ne peux pas aller à certains endroits.

Des choses simples comme, je ne peux plus marcher dans l’allée des vêtements de l’école dans un magasin car cela me rappelle trop de souvenirs.

John et Lacey étaient innocents. Je suis en colère et triste qu’ils m’aient été enlevés. Je ne les verrai pas grandir, je n’aurai pas l’opportunité d’être grand-père. Je suis en colère contre leur vie, leur avenir leur a été enlevé. Je suis perdu sans eux et j’en ai besoin.

Quand je suis allé à l’hôpital pour les voir, j’ai promis à John et Lacey que je vivrais leur vie pour eux. Nous essayons de rendre la vie normale mais ce n’est plus normal.

John et Lacey étaient des enfants beaux, polis, gentils et bien élevés. John ne ferait pas de mal à une mouche, littéralement, s’il voyait un insecte, il le mettrait soigneusement à l’extérieur. Il était très confiant et voyait toujours le meilleur chez les gens.

Le dernier jour de sa vie, Lacey était sortie avec son amie Connie Gent pour collecter des fonds pour une association caritative. Lacey était gentille et attentionnée. Nous sommes dévastés que Connie soit morte avec eux.

Je ne suis plus que l’ombre de moi-même. Je ne suis rien. En plus d’avoir pris quatre vies, il a aussi pris ma vie. Je n’ai plus d’avenir. J’ai beaucoup d’amour et de soutien autour de moi, mais l’amour dont j’ai besoin pour mes beaux enfants, je ne peux pas l’avoir.

C’est un trou qui ne pourra jamais être comblé. Je ne peux pas les embrasser, je ne peux pas leur dire que je les aime et obtenir une réponse en retour, je me sens brisé de ne jamais pouvoir les serrer dans mes bras, les serrer fort. Je donnerais n’importe quoi juste pour leur parler et leur dire : « Bonne nuit mes belles ».

Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un peut prendre tant de vies innocentes. Cela n’a aucun sens.