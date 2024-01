Les petits drones bon marché d’Ukraine brûlent l’industrie pétrolière et gazière russe

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les pompiers éteignent des réservoirs de pétrole dans une installation de stockage dans la région de Briansk, en Russie, le 19 janvier 2024. Ministère russe des urgences/Reuters

Plusieurs installations pétrolières et gazières en Russie ont pris feu ces dernières semaines à la suite d’attaques présumées de drones.

L’Ukraine semble cibler les infrastructures énergétiques pour entraver les lignes d’approvisionnement russes.

Les systèmes de défense aérienne russes se sont révélés moins efficaces contre les petits drones.

L’Ukraine semble cibler l’industrie pétrolière et gazière russe avec de petits drones bon marché, dans le but de perturber les lignes d’approvisionnement russes.

Des incendies ont éclaté dans plusieurs sites d’infrastructures énergétiques en Russie au cours des dernières semaines à la suite de frappes présumées de drones, notamment dans une raffinerie de pétrole Rosneft à Touapsé, dans une installation de stockage de Rosneft à Klintsy et dans le terminal Ust-Luga de Novatek sur la mer Baltique.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer les incendies dans les installations. à Touapsé et Klintsy .

L’Ukraine cible probablement ces installations dans le but de perturber les opérations militaires russes.

“Les frappes contre les dépôts pétroliers et les installations de stockage de pétrole perturbent les itinéraires logistiques et ralentissent les opérations de combat”, a déclaré Olena Lapenko, experte en sécurité énergétique au sein du groupe de réflexion ukrainien DiXi Group. Le New York Times.

“La rupture de ces approvisionnements, qui sont comme du sang pour le corps humain, fait partie d’une stratégie plus large visant à contrer la Russie sur le champ de bataille”, a ajouté Lapenko.

Les grèves visent également à nuire à une industrie lucrative qui n’a pas été trop gênée par les sanctions économiques occidentales. Lapenko a déclaré au Times que Moscou avait gagné plus de 400 milliards de dollars grâce aux exportations de pétrole depuis le début de la guerre en février 2022.

Mais l’attaque du terminal baltique d’Oust-Luga, ainsi que les mauvaises conditions météorologiques dans la région, ont contribué à perturber les expéditions maritimes de brut russe, qui sont tombées à leur charge. le plus bas depuis près de deux mois a rapporté Bloomberg.

S’il est confirmé que l’attaque a été menée par l’Ukraine, cela montrerait que Kiev peut frapper des cibles plus profondément que d’habitude à l’intérieur du territoire russe avec ce que l’on pense être des drones produits dans le pays, a rapporté Reuters.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, L’Ukraine a envoyé un drone survoler le palais du président Vladimir Poutine lors d’une attaque contre un dépôt pétrolier de Saint-Pétersbourg, a affirmé une source militaire.

Le président russe Vladimir Poutine et son prétendu palais secret du lac Valdaï, en Russie. Getty Images, Navalny.com

En route, l’un des drones qui a parcouru 775 milles dans l’espace aérien russe a survolé l’un des palais de Poutine, selon une source anonyme des services spéciaux. a déclaré à l’agence de presse ukrainienne RBC .

Situé au bord du lac Valdaï, à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ce vaste complexe boisé est l’un des refuges préférés de Poutine .

Pourquoi l’Ukraine est capable de mettre dans l’embarras les systèmes de défense aérienne russes

Les systèmes de défense aérienne russes se sont révélés efficaces moins efficace contre les petits drones alors qu’ils ont du mal à les détecter.

“La Russie se vantait d’avoir des défenses superposées avant la guerre, une guerre électronique à capteurs, différentes batteries de missiles, des batteries cinétiques, des radars, qui peuvent en quelque sorte identifier et interdire la menace”, a déclaré Samuel Bendett, analyste et expert en systèmes militaires sans pilote et robotisés à le Centre d’analyses navales, a déclaré précédemment à Business Insider.

Mais “la plupart de ces défenses ont été construites pour identifier et détruire des cibles plus grandes comme des missiles, des hélicoptères, des avions. Beaucoup n’étaient pas vraiment adaptées à l’identification de drones beaucoup plus petits”. [unmanned aerial vehicles],” il ajouta.

“Apporter le détonateur”

Les soldats ukrainiens construisent des drones artisanaux. Ignacio Marin/Agence Anadolu via Getty Images

Forbes a noté que l’approche efficace de l’Ukraine reflétait une stratégie de guerre par drones de «apportant le détonateur.

TX Hammes, chercheur à l’Université de la Défense nationale, a écrit que de petits drones peu coûteux dotés d’une charge minimale de bombes pourraient faire des ravages s’ils étaient utilisés contre des cibles inflammables.

“Même quelques onces d’explosifs lancées directement sur la cible peuvent déclencher une explosion secondaire qui détruira la cible”, a écrit Hammes.