Les petits de Love Island révélés alors que des stars dont Dani Dyer et Jack Fincham posent avec leurs adorables bébés

LOVE Island pourrait nous saisir avec son drame non-stop, ses amoureux et ses chocs cet été, mais il y a bien plus dans l’émission de rencontres ITV2 que des recouplages tendus et Casa Amor.

En fait, de temps en temps, les insulaires parviennent à trouver une véritable connexion et même un véritable amour.

Dani Dyer a eu un bébé plus tôt cette année, devenant le dernier Love Islander à accueillir un enfant[/caption]

Il y a même des bébés qui n’existent qu’en conséquence directe du programme, leurs parents se réunissant dans cette célèbre villa de Majorque.

Plus d’une douzaine de nos anciens insulaires sont devenus parents – certains entre eux, d’autres avec leurs partenaires non insulaires.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux adorables petits’uns de Love Island.

Cally-Jane et Luis ont été le premier couple de Love Island à avoir un bébé[/caption]

Vienne a maintenant quatre ans[/caption]

Cally-Jane Beech et Luis Morrison

Baby Vienna était le tout premier bébé de Love Island, né en mai 2017 de Cally-Jane et Luis – qui se sont rencontrés dans la première série de la téléréalité en 2015.

Ils terminent à la quatrième place et accueillent leur petite fille deux ans plus tard.

Cependant, ils se sont séparés peu de temps après sa naissance – Cally accusant Luis de l’avoir trompée alors qu’elle était enceinte.

Cara et Nathan ont deux bébés Love Island – Freddie-George et Delilah[/caption]

Cara De La Hoyde et Nathan Massey

Quelques mois seulement après la naissance de la petite Vienna, les gagnants de la deuxième série de Love Island, Cara et Nathan, ont accueilli leur propre bébé insulaire.

Après avoir remporté l’émission en 2016, Cara a donné naissance à son fils Freddie-George en décembre 2017.

Contrairement à leurs prédécesseurs, Cara et Nathan ont vécu heureux pour toujours – même en se mariant en juin 2019.

Et en juillet dernier, ils ont accueilli leur deuxième enfant, bébé Delilah.

Jessica Shears et Dom Levier

Jess et Dom sont un autre couple de Love Island à avoir apparemment trouvé un amour durable, après s’être rencontrés dans la série 2017.

Ils se sont «mariés» en direct sur Good Morning Britain l’année suivante et se sont officiellement mariés lors d’une cérémonie intime à Mykonos en 2018.

Bébé Presley est né en octobre 2019.

Camilla Thurlow et Jamie Jewitt

Le dernier bébé de Love Island à avoir deux anciens insulaires comme parents est la petite Nell, née de Camilla et Jamie en octobre 2020.

Les tourtereaux ont terminé à la deuxième place de la série 2017, avec Jamie une arrivée tardive après que Camilla ait eu du mal à trouver l’amour dans la villa.

En février, Jamie a demandé l’aide de sa fille pour proposer à Camilla, habillant le tout-petit dans une adorable grenouillère qui disait: « Maman, vas-tu épouser papa? »

Emma-Jane avec son fils Archie[/caption]

Emma-Jane Woodhams

Emma-Jane est apparue dans la série Love Island de 2016 et a quitté la villa avec l’ex Terry Walsh.

Cependant, les deux se sont séparés six mois après la fin de la série et ont chacun accueilli un enfant avec quelqu’un d’autre depuis.

Emma-Jane a accueilli son fils Archie en janvier 2018 après un « sauvage 52 heures plus tard ».

Elle partage son petit garçon avec son amour d’enfance Jordan Bye, mais le couple s’est séparé quelques semaines seulement après la naissance.

Tyla a accueilli son fils Archie en décembre 2018[/caption]

Tyla Carr

Tyla a participé à la série 2017 de Love Island, mais n’a réussi à trouver un lien durable avec aucun des garçons.

Elle a accueilli son premier enfant, bébé Archie, en décembre 2018 avec l’ex Rossco Edmonds.

Le couple s’est séparé seulement sept mois après son accouchement, et Tyla partage régulièrement un aperçu de sa vie et de celle d’Archie sur ses pages de réseaux sociaux.

Hannah Elizabeth a accouché en 2019[/caption]

Hannah Élisabeth

Hannah est apparue dans la première saison de Love Island il y a six ans, et elle a vécu une romance éclair avec sa co-star Jon Clark.

Le couple est ensuite apparu dans Towie ensemble et s’est même fiancé après seulement cinq semaines à se connaître.

Cependant, ils se sont rapidement séparés et Hannah a accueilli son fils Reggie en 2019 avec l’ex George Andreetti.

Elle et George étaient également fiancés, mais se sont séparés avant qu’elle ne marche dans l’allée.

Jack a choqué les fans avec sa fille Blossom exactement neuf mois après sa séparation avec son ex Dani[/caption]

Jack Fincham

La star de Love Island 2018, Jack a choqué le monde lorsqu’il a annoncé qu’il deviendrait tranquillement papa en janvier 2020.

Il avait remporté l’émission de rencontres avec l’ex Dani Dyer et avait accueilli sa fille Blossom avec Casey Ranger exactement neuf mois après leur séparation.

Jack et Casey ont eu une « romance tourbillonnante » et n’étaient que des amis au moment où elle a accouché.

Dani a eu son propre bébé un an plus tard[/caption]

Dani Dyer

L’ex de Jack, Dani, a accueilli son propre bébé un an après lui – 2021 s’avérant être tout à fait le baby-boom parmi les stars de Love Island.

La championne de 2018 a donné naissance à son fils Santiago avec Sammy Kimmence, avec qui elle est sortie pour la première fois avant de participer à l’émission et a retrouvé la suite de sa séparation avec Jack.

Cependant, la relation était vouée à l’échec et Dani a été dévasté le mois dernier lorsque Sammy a été envoyé en prison – appelant rapidement l’heure de leur romance.

Marcel avec son fils Roman, né cette année[/caption]

Marcel Somerville

Marcel est devenu célèbre pour la première fois dans le groupe musical Blazin’ Squad, mais a connu un renouveau sous les projecteurs après son apparition dans la série 2017 de Love Island.

Lui et sa fiancée Rebecca Vieira ont accueilli leur fils Roman en janvier de cette année.

Le couple a documenté son parcours vers la parentalité dans la série MTV Celebrity Bumps: Famous & Pregnant.

Theo est également devenu parent de Love Island en 2021[/caption]

Théo Campbell

Theo a choqué les fans lorsqu’il a annoncé que lui et sa petite amie influenceuse Sapphire Yhnell avaient accueilli leur bébé Aries en février.

Il a admis n’avoir parlé de la grossesse qu’à ses proches, alors qu’il réfléchissait à son intimité depuis qu’il était devenu célèbre dans la série.

Theo, qui était un ancien coureur de 400 m pour la Grande-Bretagne, est apparu dans la série 2017.





Terry et sa fiancée Danielle sont les derniers parents de Love Island[/caption]

Terry Walsh

Terry, l’ex d’Hannah Elizabeth, est la dernière star de Love Island à accueillir un petit.

Lui et sa fiancée Danielle Purdy ont présenté leur fille Talia Renè-Rose au monde en mars 2021.

Terry est apparu dans la série de 2016, où il a fait sensation en mettant Emma-Jane dans des scènes graphiques trois jours seulement après l’expulsion de sa petite amie Malin Andersson.