Les pétitions obtiennent plus de 17 000 signatures avant le voyage spatial du fondateur d’Amazon – RT USA News

Une pétition demandant au fondateur d’Amazon Jeff Bezos de se voir refuser le retour sur Terre après son voyage dans l’espace le mois prochain a reçu près de 10 000 signatures. Une autre pétition lui demandant de manger la Joconde en a reçu 7 000.

Bezos effectuera un vol d’essai de 10 minutes dans l’espace le 20 juillet avec son frère Mark, ainsi qu’un touriste qui a payé 28 millions de dollars pour ce privilège, à bord de la fusée réutilisable New Shepard créée par la société aérospatiale Blue Origin de Bezos.

Bien que de nombreuses personnes à travers le monde attendent avec impatience la démonstration d’une nouvelle étape de la technologie spatiale, des milliers d’autres se sont réunies pour affirmer que Bezos – qui vaut près de 200 milliards de dollars – ne devrait pas être autorisé à revenir.





La blague « Pétition pour ne pas autoriser la réentrée de Jeff Bezos sur Terre » a reçu plus de 9 500 signatures au moment de la rédaction, et prétend que Bezos est en fait le méchant de Superman Lex Luthor « déguisé en propriétaire supposé d’un magasin de vente au détail en ligne très prospère. »

«Cependant, il est en fait un suzerain maléfique voué à la domination mondiale. Nous le savons depuis des années. Jeff a travaillé avec les Epstein et les Templiers, ainsi qu’avec les francs-maçons pour prendre le contrôle du monde entier », la pétition continue, l’accusant d’être « au lit avec les négationnistes de la terre plate » comme « C’est la seule façon pour eux de lui permettre de quitter l’atmosphère. »

Les personnes qui ont signé la pétition ont également appelé Bezos « un cancer sur cette planète » et a demandé au fondateur d’Amazon d’emmener avec lui le milliardaire Elon Musk.

Pendant ce temps, une autre pétition sur le thème de Bezos est également devenue virale, lui demandant d’acheter et de manger le tableau « Mona Lisa » de Léonard de Vinci.

« Nous voulons que Jeff Bezos achète et mange la Joconde » a reçu plus de 6 800 signatures au moment de la rédaction et la description se lit simplement, « Personne n’a mangé la Mona Lisa et nous pensons que Jeff Bezos doit prendre position et faire en sorte que cela se produise. »





