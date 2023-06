Les petites puissances trouvent leur voix au milieu des tensions mondiales

« Si toutes ces organisations sont créées pour la cause de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région, nous n’aurons rien pour l’arrêter. Nous devons en fait le féliciter », a déclaré le général Tea Banh, vice-Premier ministre du Cambodge. « Cependant, si cela affecte négativement la stabilité dans la région ou crée une course aux armements, alors ce sera un autre problème. »

Pékin façonne son argumentation auprès d’acteurs régionaux importants, dont l’Indonésie, le Vietnam et le Cambodge, selon lesquels ces accords ne sont pas dignes de confiance. Le pitch cible leur poussée pour plus d’agence et d’autonomie. Mais la plupart des petits pays n’ont pas encore été convaincus, ou sont en train de couvrir leurs paris.

Le Shangri-La Dialogue est le seul endroit où, chaque année, les responsables de la défense des alliés et des adversaires se posent des questions en public. Il s’agit d’un appel nominal d’officiels mi-spectaculaire, mi-tactique – les questions des militaires en disent autant sur leur positionnement que leurs réponses. La Chine a utilisé presque toutes ses questions pour interroger les dirigeants occidentaux sur AUKUS, le Quad et d’autres groupes qui, selon eux, sapent des groupes régionaux tels que l’ASEAN ou des forums multilatéraux tels que les Nations Unies.

« Dans mon esprit, la chose la plus importante que le Japon puisse faire pour la stabilité de l’ASEAN et de l’Asie est d’améliorer ses relations avec la Chine », a déclaré le ministre de la Défense de Singapour, le Dr Ng Eng Hen.

Grâce à son appartenance à AUKUS et au Quad, et à des années de gestion de différends publics avec la Chine, l’Australie, une puissance moyenne, joue un rôle de plus en plus important lors de ces réunions. Le Premier ministre Anthony Albanese, le ministre de la Défense Richard Marles et le secrétaire aux Affaires étrangères Jan Adams ont tous pris la parole lors de la réunion de 34 ministres et 500 délégués.

Vendredi soir, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin (à droite), serre la main du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu. Crédit: PA

Les responsables australiens visent un rôle de médiateur entre les grandes puissances des États-Unis et de la Chine et les petites nations de l’ASEAN. Le discours d’Albanese vendredi soir était un poteau de tente pour la stratégie plus large du gouvernement au cours du prochain mandat.

Les délégués sur les tables de la salle de bal Shangri-La regardaient peut-être Albanese, mais les responsables australiens regardaient carrément le général chinois Li Shangfu, hochant la tête avec enthousiasme.

Une ligne a été particulièrement bien accueillie. « L’extraordinaire transformation économique de la Chine a profité non seulement à sa propre population, mais elle a également profité à toute notre région ».