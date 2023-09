Les petites maisons de Montréal trouvent leur place dans un contexte de crise du logement

Partout au pays, les espaces de logement sont limités, en particulier dans les quartiers animés du centre-ville – un défi qui conduit certains promoteurs et locataires à transformer des espaces négligés en logements non conventionnels.

Tayseer Nejim, étudiant en troisième année d’ingénierie, s’installe lentement dans son nouveau logement, une petite structure en brique à Montréal qui faisait autrefois partie d’un bâtiment plus grand.

« En fait, je me suis déjà cogné la tête au moins trois fois », a déclaré Nejim en riant en montrant à une équipe de tournage sa chambre, où un plafond en pente pend au-dessus d’un lit qui occupe la majeure partie de la pièce.

Cet ensemble d’une chambre et d’une salle de bain est plus petit que partout où Nejim a vécu auparavant. Réparti sur trois étages, l’espace habitable total ne fait que 350 pieds carrés.

« La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est ‘Comment vais-je réussir à travailler dans cet endroit, c’est vraiment petit' », a déclaré Nejim à CTV National News. « ‘Où vais-je mettre un bureau ici ?’ Mais ensuite j’ai découvert qu’ils avaient un bureau ici.

Le petit bureau, qui se replie dans une boîte fixée au mur lorsqu’il n’est pas utilisé, était livré avec l’appartement, qui était déjà meublé avec des pièces choisies pour s’adapter à l’espace réduit.

Situé à quelques pas de l’Université Concordia, l’appartement de Nejim et un ensemble d’unités assorties font partie d’un projet visant à trouver des façons créatives de maximiser les espaces de logement au centre-ville.

Un promoteur immobilier a transformé des structures en briques centenaires qui servaient longtemps d’escaliers arrière en six petites maisons.

« Nous avons pris les escaliers qui constituaient les escaliers de secours de la façade et les avons déplacés à l’extérieur afin de pouvoir ensuite utiliser cet espace, qui était un espace formidable car il s’agissait d’une structure en brique, donc il y avait les os dont nous avions besoin pour retravailler l’intérieur. « , a déclaré Lexa Serafini, directrice du développement résidentiel du Groupe Forum, à CTV National News.

« Sinon, cela aurait simplement été un espace perdu et une opportunité manquée. »



Lire la suite : Ce locataire de Toronto n’a eu aucune difficulté à trouver un colocataire pour partager sa chambre pour plus de 1 000 $ chacun. Voici pourquoi c’est un problème

Le marché locatif est devenu de plus en plus tendu pour les locataires au Canada dans un contexte de crise du logement caractérisée par une diminution du nombre d’unités et des prix plus élevés. Un rapport de 2022 rédigé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a déclaré que le Canada a besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 en plus de ce qui est déjà en construction afin de répondre aux besoins – un objectif qu’un économiste de la SCHL a déclaré ce mois-ci. peut-être même pas réalisable.

Le ministre du Logement, Sean Fraser, a déclaré mercredi à l’émission Power Play de CTV qu’il ne croyait pas qu’il soit impossible de construire 3,5 millions d’unités supplémentaires.

« Je crois que ce sera difficile », a-t-il reconnu.

Les petites maisons maintenant disponibles à la location à Montréal visent à utiliser efficacement l’espace limité, selon Serafini, qui a aidé à concevoir les unités.

Les escaliers qui relient les trois niveaux de chaque unité sont dotés de tiroirs intégrés aux marches pour plus de rangement. La salle de bain étroite – dont le lavabo est situé juste à l’intérieur de la pièce, sous une pomme de douche au plafond, et les toilettes nichées à l’arrière de l’espace – s’inspire de l’installation d’un camping-car, a déclaré Serafini. Les photos de la cuisine montrent une cuisinière à deux feux, un lave-vaisselle et un micro-ondes.

Il était difficile de meubler le petit espace ; le premier canapé qu’elle a choisi était trop grand.

« Il s’agissait plutôt d’un canapé modulaire, mais il ne rentrait pas dans les escaliers, alors j’ai trouvé ce canapé composé de trois pièces que nous avons assemblées une fois arrivés ici », a-t-elle déclaré.

La taille moyenne d’un appartement peut varier considérablement à travers le Canada selon la ville ou les perspectives de location actuelles, mais 350 pieds carrés est définitivement petite. Un rapport sur les tendances des locations publié par Rentals.ca en juillet 2022 a révélé que la taille moyenne des logements à Montréal à cette époque était de 773 pieds carrés, tandis que le loyer moyen était de 1 719 $.



Lire la suite : Les échanges de baux deviennent plus courants au Québec à mesure que les loyers augmentent

Un rapport de la même entreprise publié en septembre dernier révèle que le loyer à Montréal augmente rapidement, avec une croissance annuelle de 16,4 pour cent poussant le loyer moyen de la ville à 2 001 $, la première fois qu’il dépasse 2 000 $.

Les mini-maisons établies près de l’Université Concordia peuvent être louées pour 1 995 $.

Ces petites maisons sont-elles une manière créative de remédier au manque de logements ou un symptôme inquiétant de la crise du logement plus vaste que connaît le pays ? Quoi qu’il en soit, il est clair que l’appartement de Nejim n’est pas une maison traditionnelle.

« Au début, je pensais : ‘ok, alors je vais vivre ici pendant un mois et peut-être que je trouverai un autre endroit’, mais je crois que maintenant j’aime ça, en fait », a déclaré Nejim.