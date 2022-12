Les petites îles sollicitent l’avis du tribunal maritime de l’ONU sur le changement climatique

BERLIN (AP) – Le Tribunal international du droit de la mer a déclaré lundi que les petits États insulaires lui avaient demandé de donner un avis sur l’impact d’un traité clé des Nations Unies régissant les activités maritimes sur les efforts de lutte contre le changement climatique – des orientations qui pourraient avoir beaucoup -portant des implications juridiques.

Le tribunal des Nations Unies basé à Hambourg a déclaré avoir reçu une demande de la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international pour rendre un avis consultatif sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Plus précisément, la commission – soutenue par la nation caribéenne d’Antigua-et-Barbuda et le pays insulaire du Pacifique de Tuvalu – souhaite que le tribunal de l’ONU précise quelles sont les obligations des parties au traité en ce qui concerne les effets du changement climatique causé par l’activité humaine, et sur protéger le milieu marin du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau de la mer.

Les petits États insulaires sont parmi les nations les plus vulnérables au changement climatique.

Le tribunal a déclaré avoir ajouté la demande à sa liste d’affaires.

Bien qu’il ne soit pas clair si ou quand un avis consultatif pourrait éventuellement être émis, si le tribunal fournit aux 168 parties au traité des conseils juridiques sur la question du changement climatique, cela pourrait déclencher d’autres affaires.

Jusqu’à présent, 168 pays, dont la Chine, l’Inde, la Russie et l’Union européenne, sont parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les États-Unis, qui sont le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde, n’en font pas partie.

The Associated Press