Les petites galaxies continuent de créer des étoiles même avec des forces gravitationnelles

Tout ce qui compte à l’échelle cosmique, c’est la quantité de puissance gravitationnelle dont vous disposez. Celui qui a le plus de masse tire tout le reste, par exemple, la Terre tire la lune, le soleil tire la Terre et le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, tire des milliards d’étoiles, dont notre soleil. Non seulement cela, une immense galaxie comme la nôtre peut également attirer des galaxies plus petites – souvent appelées galaxies satellites – vers elle-même, cisaillant souvent leur poussière d’étoile, la matière gazeuse qui forme les étoiles. Cependant, dans la dernière étude, les scientifiques ont découvert comment les galaxies satellites sont capables non seulement d’éviter que leur poussière d’étoiles ne soit tondue par de plus grandes galaxies mères, mais peuvent également former de nouvelles étoiles même après avoir simplement traversé le fort champ gravitationnel des galaxies mères, ce qui les scientifiques ne s’y attendaient pas.

Un nouveau étude publié le 12 juin dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) indique que les galaxies satellites du groupe local de galaxies présentent une plus grande diversité dans la formation des étoiles. Les chercheurs de l’étude ont effectué des simulations informatiques sur le groupe local de galaxies, qui comprend la Voie lactée, Andromède et leurs galaxies satellites. Leurs modèles ont montré que les galaxies satellites ne peuvent pas conserver leur gaz mais peuvent également subir de nouveaux épisodes de formation d’étoiles juste après avoir passé le péricentre – le centre de masse à la fois du satellite et des galaxies mères.

« Le passage des satellites coïncide également avec les pics de formation d’étoiles de leurs galaxies mères », a déclaré Arianna di Cintio, l’auteur principal de l’étude, dans un déclaration par l’Instituto de Astrofísica de Canarias, Espagne. Selon Cintio, ce nouveau modèle est cohérent avec l’histoire de la formation des étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Elle pense que les nouvelles découvertes permettront de mieux comprendre comment se produit la formation des étoiles dans les galaxies naines plus petites, une question qui n’est pas encore résolue.

