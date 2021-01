Deux petites-filles du détective de longue date dans le JonBenét Ramsey cas gardent son héritage vivant et font ce qu’ils peuvent pour honorer la mémoire de la fille tuée.

Vingt-quatre ans après que la reine de beauté a été tuée dans sa maison de Boulder, Colorado à l’âge de 6 ans, ABC’s 20/20 consacre son épisode du vendredi 15 janvier à l’enquête en cours sur le crime toujours non résolu. Plus précisément, l’épisode se concentrera sur Lexi Marra et Jessa Van Der Woerd, dont le grand-père Lou Smit avait consacré sa vie à prouver l’innocence de la famille Ramsey jusqu’à sa mort en 2010 après avoir combattu le cancer du côlon.

« Ils en savent beaucoup sur l’affaire, mes deux filles, » le gendre de Lou Kent Marra part dans un 20/20 extrait de prévisualisation exclusif à E! Nouvelles. « Ils aimaient leur grand-père. »

Dans les images ci-dessus de l’épisode, Lexi et Jessa peuvent être vues en train de travailler sur leur podcast, Les chaussures de la victime, qui se concentre sur le meurtre de JonBenét le 25 décembre 1996 et les spéculations et théories sans fin. De plus, un nouveau documentaire intitulé JonBenét Ramsey: Que s’est-il vraiment passé? est actuellement en streaming sur Discovery + et comprend l’audio inédit de Lou.