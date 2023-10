Les petites équipes progressent en séries éliminatoires, et tout le monde n’est pas content

Les trophées du championnat MLB sont sur le point d’être remis aux équipes qui n’ont pas joué comme des champions depuis six mois – et les traditionalistes inconditionnels du passe-temps américain ne sont pas fous de cela.

Le Série de championnats de la Ligue nationaleune compétition au meilleur des sept qui déterminera un participant aux World Series, devrait débuter lundi avec les Phillies de Philadelphie affrontant les Diamondbacks de l’Arizona.

Philadelphie et l’Arizona ont tous deux terminé loin deuxième dans leurs divisions, les Phillies devant les dominants Braves d’Atlanta et les Diamondbacks devant les Dodgers de Los Angeles.

« Tu te souviens quand remporter un titre de division dans la Ligue majeure de baseball signifiait quelque chose ? » Howie Rose, voix radio des Mets de New York » a exprimé avec tristesse sur la plateforme X jeudi soir, quelques minutes seulement après que Philadelphie ait éliminé Atlanta.

C’est la deuxième année sous un nouveau format élargi de 12 équipes se qualifiant pour les séries éliminatoires. L’expansion progressive, de huit équipes en 1995 à 10 en 2012 et maintenant 12, découle de la volonté des dirigeants de la MLB de créer davantage de contenu pour la télévision nationale. Mais l’augmentation des revenus se fait au prix de ce que les critiques qualifient de compétitions gonflées qui donnent aux équipes inméritantes une chance d’éliminer les meilleures équipes de la course pour remporter les World Series.

Ce sera le deuxième NLCS consécutif sans vainqueur de division. L’année dernière, la deuxième meilleure équipe de la NL West, les Padres de San Diego, ont affronté Philadelphie, troisième de l’Est. Les Phillies ont également envoyé les Braves, champions de l’Est 2022, en vacances anticipées.

Les réseaux sociaux étaient inondés vendredi de les fans critiquant le format actuel de la MLB et proposant les ajustements suggérés.

L’ancien journaliste sportif de Californie du Nord, Carl Steward, a pris note des Braves, des Dodgers, des Orioles de Baltimore, des Milwaukee Brewers et des Rays – tous sauf les vainqueurs de la division Tampa Bay – qui se sont rendus avec à peine un gémissement, laissant entendre qu’un changement est nécessaire lors des séries éliminatoires.

« Les équipes avec cinq meilleurs records au baseball ont obtenu une fiche de 1-13 en séries éliminatoires, et la seule victoire est survenue sur un circuit de retour en fin de manche. Alors que reste-t-il ? » Délégué posté. « Trois jokers et un champion de division avec le deuxième moins de victoires. Quelque chose ne va pas. »

Et la célèbre auteure et journaliste de baseball Molly Knight, qui se considérait comme une fan du « génial et horrible » apporté par « le caractère aléatoire » des séries éliminatoires du baseball, estime maintenant qu’il y a un battement de tambour légitime en faveur du changement à la suite de tant de bouleversements.

« Comme je l’ai dit, j’ai été du côté ‘arrêtez de pleurnicher et gagnez le ballon’, mais les discussions autour de la ligue en ce moment de la part des joueurs, des médias et des dirigeants sont que le nouveau format des séries éliminatoires est mauvais pour le jeu et doit être modifié. être fixé, » elle a écrit sur son Substack vendredi.

Pendant la majeure partie du 20e siècle, les séries éliminatoires de la MLB étaient une simple affaire de deux équipes, les champions de la saison régulière des ligues américaine et nationale se rencontrant dans les World Series. La première expansion en séries éliminatoires a eu lieu en 1969, lorsque quatre équipes y sont parvenues, et cette formule a duré 26 ans.

Le manager des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, retire lundi le lanceur Bobby Miller du deuxième match de la série de divisions de la Ligue nationale contre les Diamondbacks de l’Arizona. Harry Comment / Getty Images

Sous le format actuel, les ligues nationale et américaine comptent chacune trois divisions de cinq équipes chacune. Les vainqueurs de division participent tous aux séries éliminatoires, suivis des trois clubs de chaque ligue ayant les meilleurs records, y compris les bris d’égalité.

Les deux vainqueurs de division de chaque ligue ayant le meilleur bilan bénéficient d’un laissez-passer au premier tour et de près d’une semaine de repos tandis que les autres équipes s’affrontent au premier tour dans un format au meilleur des trois.

Ainsi, aux Pays-Bas, les Braves et les Dodgers, vainqueurs de la division en fuite, ont refroidi leurs talons tandis que les Phillies ont éliminé les Marlins de Miami et que les Diamondbacks ont évincé les Brewers de Milwaukee.

Mais ce repos n’a pas profité aux champions de division Atlanta et LA.

Les Braves (104-58), qui avaient 14 matchs de mieux que les Phillies (90-72), et les Dodgers (100-62), 16 matchs de mieux que les D-backs (84-78), ont été éliminés à leur meilleur. -sur cinq tours, les Braves remportant un match et les Dodgers aucun.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a refusé de blâmer la nouvelle structure des séries éliminatoires.

« Il y a certaines choses dans le format que les gens peuvent décortiquer ou autre, mais l’essentiel est que ces deux dernières années, nous avons été dominés en séries éliminatoires », Roberts a déclaré aux journalistes Mercredi soir à Phoenix, suite à l’élimination de son équipe.

« Peu importe qu’il s’agisse d’une série de sept matchs, nous avons perdu les trois premiers matchs. Pour moi, je dois faire un meilleur travail pour trouver un moyen de préparer nos gars pour les séries éliminatoires. Je’ Je l’admets. Je pense que nous avons d’excellents joueurs. Je dois trouver un moyen de préparer ces gars-là pour n’importe quel format, quelle que soit la série. »

Le commissaire de la MLB, Ron Manfred, a défendu le format, disant aux journalistes à Philadelphie jeudi d’être plus patients.

« Nous n’en sommes qu’à la deuxième année », a-t-il déclaré, selon ESPN. «Je suis en quelque sorte d’avis qu’il faut donner une chance à quelque chose de fonctionner. Je sais que certaines des équipes les mieux classées n’ont pas gagné. Je pense que si l’on réfléchit à l’endroit où se trouvaient certaines de ces équipes, il y a d’autres explications qu’une mise à pied de cinq jours. Mais je pense que nous allons réévaluer pendant l’intersaison comme nous le faisons toujours et réfléchir à si nous avons le bon format.

Dans d’autres pays qui jouent au baseball à un niveau élevé, ces ligues – avec l’avantage de moins d’équipes – se mettent en quatre pour aider les vainqueurs de division à accéder à la série finale.

Au Japon, les équipes sont divisées en ligues Pacifique et Centrale. Les trois meilleures équipes de chaque ligue se qualifient pour les séries éliminatoires, les n°2 et 3 s’affrontant en premier avant que le vainqueur n’affronte le champion de la ligue pour une place dans les Japan Series.

Lors de cet avant-dernier tour, connue sous le nom de série Climaxc’est un meilleur des six, les champions de la Ligue centrale et du Pacifique bénéficiant d’un avantage d’un match, une énorme récompense pour avoir remporté la saison régulière.

La Corée du Sud utilise un format d’escalier radical qui envoie son champion KBO de saison régulière directement, après une longue attente, aux séries coréennes.

Les cinq meilleurs clubs se qualifient pour les séries éliminatoires, le n°5 affrontant le n°4 pour commencer le tournoi. Ensuite, le vainqueur 4-5 joue le n°3 avant que ce survivant n’attaque le n°2.

L’avant-dernier vainqueur jouera ensuite contre la meilleure équipe de la saison régulière.

L’attente est la partie la plus difficile puisque les vainqueurs des séries coréennes 2022, les SSG Landers, ont disputé leur dernier match de saison régulière l’année dernière le 8 octobre avant de voir leur prochaine action le 1er novembre.

À Taiwan, la CPBL est divisée en deux mi-temps de 60 matchs, ces deux champions de demi-saison s’affrontant dans les Taiwan Series.