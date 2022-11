Les petites épiceries ont du mal, mais les déserts alimentaires sont rares dans le comté de McHenry – Shaw Local

Angelo Ingrao connaît la difficulté d’exploiter une petite épicerie.

Ingrao, 75 ans, est le propriétaire d’Angelo’s Fresh Market à McHenry. Il est généralement au magasin au 4400 W. Elm St. à 4 heures du matin, sept jours sur sept.

“C’est vraiment difficile, c’est un euphémisme. Le manque d’aide est la chose principale maintenant. Il semble que la main-d’œuvre reste à la maison », a déclaré Ingrao.

Cette année, les acheteurs du comté de McHenry ont vu la fermeture de Wonder Foods à Wonder Lake. Island Foods à Island Lake a annoncé sa fermeture l’été dernier, mais en août, annoncé il resterait ouvert tant qu’un éventuel achat serait négocié.

Pour la banque alimentaire du nord de l’Illinois, la fermeture de petits magasins ne crée pas nécessairement des déserts alimentaires dans le comté, a déclaré Scott Jewitt, responsable régional de l’agence pour les comtés de McHenry et Lake.

“Nous pouvons voir des augmentations des besoins, mais nous avons quand même vu des augmentations des besoins au cours de la dernière année”, a déclaré Jewitt.

Le département américain de l’Agriculture définit les déserts alimentaires comme “une région à faible revenu où un nombre substantiel ou une part substantielle d’habitants n’a pas facilement accès à un supermarché ou à une grande épicerie”.

Il y a des zones du comté qui pourraient être considérées comme un désert alimentaire, a déclaré Jewitt, y compris Hébron et des endroits à Woodstock et Harvard.

Sheila Armstead, de McHenry, achète des frites le jeudi 17 novembre 2022, au Angelo's Fresh Market, 4400 W. Elm St. à McHenry.

Mais pour des villes comme Hébron, “j’ai presque besoin d’une voiture, peu importe où je vais”, ce qui ne correspond pas à la définition du désert alimentaire, a déclaré Jewitt.

Il n’y a pas d’impact individuel pour un garde-manger lorsque de petits magasins ferment, a-t-il dit, mais il “peut y avoir une réduction de l’approvisionnement” des banques alimentaires si ces magasins étaient des donateurs.

La fermeture des petites épiceries dure depuis un certain temps, avec de nombreux facteurs contributifs, a déclaré Rob Karr, président de l’Illinois Retail Merchants Association.

“Ce qu’on ne peut pas perdre là-dedans, c’est [grocers] avoir le plus serré [margins] de toutes les entreprises de commercialisation. Il n’y a pas beaucoup de place à l’erreur », a déclaré Karr.

Depuis la pandémie de COVID-19, le secteur de l’épicerie a été extrêmement difficile entre la hausse des coûts et la recherche de main-d’œuvre, a-t-il déclaré.

Puis vient l’ère de certains épiciers indépendants.

« Il y a un vieillissement en cours. Il y a des gens qui ont entre le milieu et la fin de la soixantaine et dont les enfants ne veulent pas reprendre l’entreprise. Ils doivent trouver un acheteur ou fermer », a déclaré Karr.

Juste ce jour-là, il avait parlé à un épicier indépendant dans la soixantaine qui déchargeait un camion de dindes parce qu’il ne pouvait pas trouver d’aide, a déclaré Karr.

Angelo Ingrao à l'intérieur de son épicerie, Angelo's Fresh Market, 4400 W. Elm St. à McHenry le jeudi 17 novembre 2022.

Cet épicier était Ingrao.

Il exploite le magasin McHenry depuis 18 ans et n’est pas impliqué dans Angelo’s Foods à Richmond ou à Johnsburg.

Il ne déchargeait pas les dindes complètement par lui-même “mais vous devez aider et faire ce qu’il faut”, a déclaré Ingrao.

Ingrao, 75 ans, a déclaré qu’il travaillait dans des épiceries depuis l’âge de 15 ans.

“Je pense que tout a changé pour moi”, a déclaré Ingrao.

Il a dit qu’il se sentait chanceux que sa clientèle à McHenry soit en grande partie une communauté plus âgée qui n’achète pas en ligne.

«Ils aiment entrer et voir le produit, les produits, la charcuterie, la charcuterie, les denrées périssables. L’ancienne génération veut le voir » avant de faire un achat, a déclaré Ingrao.

Certaines petites épiceries ont trouvé leur créneau, ce qui les aide à rester ouvertes, a déclaré Karr.

Les gens font leurs courses au comptoir de charcuterie le jeudi 17 novembre 2022, au Angelo's Fresh Market, 4400 W. Elm St. à McHenry.

Mais l’inflation leur fait autant de mal que les consommateurs, a déclaré Karr.

Par exemple, une chaîne avec 10 emplacements a la capacité d’aider à “lisser certains des coûts”, a-t-il dit, alors qu'”avec un emplacement, ce n’est vraiment pas le cas”.

Ingrao a vu ces défis.

“Le coût du produit, tout est plus élevé, et le coût d’exploitation est plus élevé, le coût de l’électricité est plus élevé, le coût du gaz est plus élevé”, a-t-il déclaré.

Il a également du mal à obtenir des produits de l’entrepôt. Ce n’est pas qu’Ingrao ne commande pas les produits que ses clients veulent, mais que l’entrepôt ne les a pas.

“Ce sont des moments épiques”, a-t-il déclaré. « Tous les produits ne sont pas disponibles. L’entrepôt n’a pas le produit et le fabricant ne produit pas.

Les chaînes de magasins ont les mêmes problèmes, a déclaré Ingrao, notant que “s’ils ne l’ont pas, ce n’est tout simplement pas disponible”.

Angelo's Fresh Market, 4400 W. Elm St. à McHenry le jeudi 17 novembre 2022.

C’est la disponibilité de la nourriture qui préoccupe Jewitt.

Le concept de déserts alimentaires “peut être flou”, a-t-il déclaré. « Cela dépend de la mobilité et de l’accès à la nourriture. Si vous n’avez pas de transport, vous devez vivre pratiquement à côté » d’un magasin.

“Quand cela est parti, vous êtes coincé”, a déclaré Jewitt.

D’août 2021 à août 2022, la banque alimentaire a vu une augmentation de 50 % du nombre de résidents du comté de McHenry cherchant de l’aide. Cela a moins à voir avec la fermeture de petits magasins que l’épuisement des prestations du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire et l’inflation continue, a déclaré Jewitt.

Le manque d’épiceries affecte la communauté, mais il frappe différemment dans les zones suburbaines et rurales, où l’accès à une voiture est plus courant. Les zones urbaines avec une population plus dense qui dépend de la marche pour se rendre à son épicerie sont plus durement touchées lorsque les magasins ferment, a déclaré Jewitt.

“Il peut y avoir accès à une épicerie, mais cela ne signifie pas que les gens peuvent se le permettre”, a-t-il déclaré. “Ils luttent.”