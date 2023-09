Les petites entreprises toujours inquiètes quant à l’avenir de l’inflation

Les données récemment publiées par la Banque de Réserve Fédérale de New York ont ​​montré que c’est le plus optimiste des Américains concernant l’inflation depuis deux ans.

Mais une enquête publiée par la Fédération nationale de l’entreprise indépendante révèle qu’un plus grand nombre de petites entreprises s’inquiètent de l’inflation et des conditions commerciales futures.

Démarrer une petite entreprise n’est pas une tâche facile.

«Cette première année a été vraiment difficile et nous avons beaucoup appris», a déclaré Suzy Kenyon, propriétaire de Under the Arbor Bridal à Fairport.

Kenyon a ouvert son entreprise de mariage en 2022, juste après le COVID-19 et juste avant le pic de l’inflation.

« Ce qui est vraiment effrayant, c’est que j’ai littéralement investi mes économies et mon héritage là-dedans », a-t-elle déclaré.

C’est une chose à laquelle de nombreux propriétaires de petites entreprises peuvent s’identifier. Bien que les Américains soient plus optimistes quant à l’inflation, les petites entreprises restent inquiètes, en particulier celles opérant sur des marchés de niche comme celui du mariage.

« Il y a beaucoup de concurrence en ville pour les mariages et nous faisons tous de bonnes affaires, c’est juste où la mariée va acheter. Et quand vous passez deux heures avec une mariée et qu’elle n’achète pas, sachant que cela fait partie du business, c’est difficile. Parce que c’est comme ça qu’on gagne de l’argent », a-t-elle déclaré.

Selon une enquête menée auprès d’environ 300 vendeurs de mariage par la plateforme de planification de mariage Zola, 83 % ont déclaré que les coûts de gestion de leur entreprise augmenteraient en 2023 et 17 % ont déclaré que les couples avaient des budgets plus petits pour les services, ce que Kenyon comprend d’autant plus qu’elle l’aide. ma fille planifie son mariage.

« Il faut établir un budget. Nous avons établi un budget avec nos enfants, nous avons dit que c’était ce que nous pouvions faire, surtout avec tout mon argent destiné au magasin », a-t-elle expliqué.

Et avec 71 % des petites entreprises déclarant toujours compter sur leur épargne personnelle comme principale source de financement selon la Chambre de commerce américaine, Kenyon n’est pas la seule à s’inquiéter.

« Je pensais, oh mon Dieu, je devrais tout vendre et ceci et cela et ceci et cela, et c’était comme une crise de panique de trois jours et puis je me suis dit, tu sais quoi, nous adorons faire ça », a déclaré Kenyon.

C’est pourquoi elle a décidé de diversifier son produit en ajoutant une boutique à son magasin.

« Nous modifions un peu notre façon de faire les choses et essayons de créer des entreprises plus durables », a-t-elle déclaré.

Pour lui permettre de continuer à faire ce qu’elle aime.

« C’est simplement une industrie en pleine évolution en ce moment. Nous sommes donc en train de nous en sortir, nous voyons où cela nous mène et nous nous diversifions », a déclaré Kenyon.