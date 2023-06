Les petites entreprises technologiques restent à distance pour attirer des travailleurs, tandis que Big Tech retourne au bureau

Auparavant, les grandes entreprises de technologie comme Google, Meta et Apple ouvraient la voie en matière d’avantages sur le lieu de travail. En plus d’un bon salaire, ils offraient des cadeaux comme des repas gastronomiques, des massages et une blanchisserie sur place. Puis, lorsque la pandémie a fait du bureau un danger physique, ces mêmes entreprises ont été parmi les premières à offrir l’avantage ultime : la possibilité de travailler où vous le souhaitez.

Mais, comme le cours de leurs actions a souffert, Big Tech a non seulement renoncé à de nombreux avantages sur place, mais a également rappelé les travailleurs au bureau. Confrontés à des moments difficiles, ils se sont repliés sur ce qu’ils savaient avant la pandémie, demandant généralement aux travailleurs de venir au bureau trois jours par semaine. Google tient même compte de la présence au bureau dans les évaluations de performances.

Les petites entreprises technologiques ont depuis repris le flambeau du travail à distance. Ils sont beaucoup plus susceptibles que leurs homologues plus grands de permettre aux gens de travailler entièrement à distance, 81% de ceux qui ont moins de 5 000 employés autorisant le travail à distance ou n’ayant que des options à distance, selon de nouvelles données de Scoop Technologies, une société de logiciels qui construit tech pour aider les équipes hybrides à coordonner et suivre également les politiques de bureau dans les grandes entreprises. Pendant ce temps, seulement 26 % des entreprises de plus de 25 000 employés sont totalement flexibles.

La technologie présente la plus grande variation de politique entièrement à distance selon la taille de l’entreprise que toute autre industrie. Cela suggère que le travail à distance est tout à fait possible dans l’industrie technologique, mais des entreprises de tailles différentes ont adopté des politiques différentes en fonction de la façon dont elles pensent que cela leur profite ou non. Et leurs raisons de le faire pourraient dépendre, en partie, de la façon dont ils veulent se présenter au monde extérieur.

Pourquoi la soi-disant « fracture de la flexibilité » parmi les entreprises technologiques ?

Les entreprises technologiques avec moins d’employés utilisent le travail à distance pour attirer plus de talents dans un environnement d’embauche notoirement difficile et pour signifier qu’elles, contrairement à Big Tech, sont là où le progrès se produit. Les gens de l’industrie technologique, en particulier, sont plus susceptibles d’être attirés par le travail à distance, selon Gartner, qui a constaté qu’un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une plus grande flexibilité étaient les principaux avantages que les employés de la technologie choisiraient une rémunération plus élevée de 10 %.

C’est un gros problème pour les petites entreprises technologiques, qui n’ont pas toujours été en mesure de rivaliser avec les Google du monde en termes de salaire. Airbnb, qui emploie plus de 6 000 personnes, a utilisé sa politique de travail à partir de n’importe où pour attirer non seulement plus de candidats – sa page carrière a enregistré deux fois plus de trafic l’année dernière que l’année précédente – mais aussi des sites plus diversifiés, avec 21% des nouvelles recrues sont des minorités sous-représentées.

« Nous voulons embaucher les meilleurs talents possibles partout dans le monde », a déclaré Dave Stephenson, directeur financier d’Airbnb et responsable de l’expérience des employés, à Vox. « Si nous réduisons cette définition d’attirer les meilleurs talents du monde à 50 miles autour de San Francisco, cela va nous désavantager. »

Dans le même temps, Airbnb a réduit de moitié l’empreinte de ses bureaux, ralenti l’attrition et marqué sa première année complète de rentabilité. L’entreprise paie pour faire venir par avion ses employés éloignés – environ 20% de ses effectifs – pour être ensemble de temps en temps. Mais cela ne se produit que si l’équipe de « contrôle au sol » de l’entreprise a jugé qu’il y avait un projet important qui les obligeait à être en personne.

« S’ils sont satisfaits de leur capacité à équilibrer leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, je pense que nous obtenons des performances plus efficaces des gens », a déclaré Stephenson.

La situation est similaire chez Yelp, qui laisse également ses 5 000 employés choisir leur lieu de travail et a enregistré son sixième trimestre consécutif de chiffre d’affaires record au dernier trimestre tout en déployant des produits comme la recherche basée sur l’IA. L’entreprise affirme que le travail à distance n’a pas nui aux objectifs de vente ou à la productivité de l’ingénierie, mais a provoqué une énorme augmentation de son vivier de talents.

« Je pense que nous avons vu assez tôt pendant la pandémie que, wow, cela fonctionne réellement », a déclaré Carmen Whitney Orr, directrice des ressources humaines de Yelp, qui a rejoint l’entreprise à distance l’année dernière. « Des employés heureux sont des employés productifs et cela signifie des clients heureux. »

La capacité de travailler à distance est la plus courante parmi les plus petites entreprises technologiques.

« Si vous pouvez démontrer que vous êtes capable de créer une équipe tout aussi productive, sinon plus, en étant à distance, alors il n’y a vraiment aucune raison de ne pas le faire », a déclaré Zuhayeer Musa, co-fondateur de tech compensation comparison. plate-forme Levels.fyi, qui compte neuf employés. Levels.fyi a été fondée en tant qu’entreprise distante en 2017, ce qui, selon Musa, facilite la poursuite du travail à distance.

À son tour, le travail à distance signifie que l’entreprise a eu un meilleur accès aux talents qu’elle ne l’aurait fait si elle exigeait la présence au bureau.

« Si vous avez besoin de quelqu’un pour déménager à un certain endroit, vous limitez intrinsèquement le vivier de talents avec lequel vous allez travailler », a-t-il déclaré.

Getty Images/Westend61

Cela pourrait être ce que fait Big Tech.

Dans un contexte d’incertitude économique, de cours boursiers en baisse et d’années sans innovation majeure, les grandes entreprises technologiques utilisent leurs appels au bureau pour signifier aux actionnaires qu’elles sont des entreprises adultes et responsables. Fini le temps des ingénieurs jouant au ping-pong et des profits gaspillés. Voici les jours de pincement d’argent et de surveillance stricte, probablement dans un environnement de bureau.

En d’autres termes, ce qui était autrefois considéré comme les entreprises les plus innovantes et les plus avant-gardistes se comporte beaucoup plus comme leurs homologues non technologiques.

Lorsqu’il s’agit d’autoriser le travail entièrement à distance, les politiques des grandes entreprises technologiques sont les plus proches de celles de leurs homologues non technologiques, comme Citigroup et Starbucks. Comme leurs homologues non technologiques, de nombreuses entreprises technologiques sont rapidement passées à un modèle hybride structuré, où les travailleurs doivent venir un nombre défini de jours par semaine. La part des grandes entreprises technologiques qui font de l’hybride (65%) est presque la même que celle de l’ensemble des grandes entreprises (60%), tout comme le nombre de jours par semaine où elles veulent que les gens passent (2,5 en moyenne), selon Scoop.

« Les grandes entreprises, les entreprises plus complexes, sont plus susceptibles de rechercher des types de gestion plus professionnels », a déclaré Kathy Harrigan, professeur de gestion d’entreprise à l’école de commerce de l’Université de Columbia. « Les investisseurs s’y attendent. »

Et pour eux, le professionnalisme signifie des mégots dans les chaises. Harrigan dit que le travail en personne est nécessaire pour coordonner les entreprises complexes et variées que ces conglomérats technologiques exploitent maintenant. Le passage à l’IA n’a fait que rendre la coordination en personne plus nécessaire, a-t-elle déclaré.

« Ils travaillent avec un type de produit plus complexe. Cela signifie beaucoup plus de coordination à partir de nombreux points de vue différents, alors qu’auparavant, ces travailleurs étaient autorisés à travailler en silos », a déclaré Harrigan.

On pourrait affirmer que des entreprises comme Google, Meta et Apple ont toutes dirigé des entreprises très complexes pendant la pandémie, lorsqu’elles ont enregistré des bénéfices records pendant que leurs employés travaillaient à domicile.

« Face à la volatilité et à l’incertitude, il est dans la nature humaine de vouloir revenir à quelque chose qui est une quantité connue », a déclaré Caitlin Duffy, directrice de recherche chez Gartner, à propos de la poussée pour retourner au bureau. « Et il se peut donc qu’il se passe des choses psychologiques qui peuvent l’emporter sur les preuves devant eux. »

Les preuves, dit-elle, montrent qu’offrir de la flexibilité dans le lieu de travail des gens les rend plus heureux et, par extension, plus productifs et innovants. Les récits contraires étaient « sans fondement ». Ce qui est pire, a déclaré Duffy, c’est que le fait de rappeler arbitrairement les gens au bureau pourrait en fait nuire à la productivité et à l’innovation des travailleurs en provoquant de la fatigue et de l’épuisement professionnel.

Reste à savoir si leurs plans de retour au bureau finiront par nuire à ces entreprises. Les grandes entreprises technologiques, bien sûr, pourraient être en mesure de s’asseoir sur leurs noms de marque et leurs salaires géants pour attirer les talents. Mais dans une certaine mesure, avec leurs politiques flexibles à distance, les petites entreprises technologiques expriment leur capacité à innover et à se développer, tout comme le faisaient les grands.