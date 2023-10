Les petites entreprises stimulées par l’Oktoberfest | Actualités, Sports, Emplois

NEW ULM — L’Oktoberfest du centre-ville a connu un succès fulgurant et cette richesse s’est propagée aux petites entreprises de New Ulm.

L’Oktoberfest de cette année était la 41e édition de l’événement. Même si l’année dernière était un anniversaire, Sarah Warmka, PDG de la Chambre de commerce de New Ulm, est convaincue que cette année, il y a eu plus de monde.

«C’était plus élevé que les années précédentes» dit-elle. « L’année dernière, c’était le 40e anniversaire et nous avons eu une fréquentation record. Cette année, nous avons eu beaucoup plus de monde. Il est difficile d’en mesurer le nombre car il s’agit d’un événement gratuit et nous n’avons aucun moyen de le suivre, mais il y en avait des milliers. Si nous n’avions pas étendu ce bloc supplémentaire, nous n’aurions jamais pu accueillir le nombre supplémentaire de personnes. »

Warmka a déclaré que l’impact économique de l’Oktoberfest était visible dans l’ensemble du secteur des affaires. Des hôtels aux stations-service et tout le reste, tout le monde a reçu un gros coup de pouce.

« C’est également bon pour nos attractions, car les gens peuvent les voir pendant qu’ils sont ici pour l’Oktoberfest », dit-elle. « Les gens paient un demi pour cent de plus sur la taxe de vente locale. Cela permet de financer des projets locaux.

Amy Midtbruget a récemment ouvert Gypsy Girl Consignment Boutique, permettant aux vendeurs de proposer leurs produits dans un environnement de vente au détail. Elle a déclaré que l’Oktoberfest s’était déroulé avec beaucoup de succès, tant pour elle que pour ses vendeurs.

« Ils sont tous très reconnaissants d’avoir un point de vente pour vendre leurs produits. » dit Midtbruget. « Nous avons dû en réapprovisionner quelques-uns. Nous avons ici quelques articles populaires qui semblent disparaître assez rapidement. Mais ils ont tous fait un très bon travail pour s’assurer que j’avais des affaires supplémentaires sous la main. »

Les vendeurs ont même fabriqué des pancartes, des aimants et des boucles d’oreilles spécialement pour l’Oktoberfest. Midtbruget a déclaré qu’il s’agissait de loin des articles les plus réussis de son magasin. Avec des clients venant d’aussi loin que l’Allemagne et Tijuana, au Mexique, l’Oktoberfest a eu un impact économique certain.

Pour Lindsay Henn, propriétaire de Christmas Haus et de MN Eis, c’était sa première année en tant que propriétaire de plusieurs entreprises pendant l’Oktoberfest. Elle a déclaré qu’il était logique que l’Oktoberfest du centre-ville entraîne une augmentation des revenus des petites entreprises.

« Cela a grandement aidé. Minnesota Street était une zone fermée supplémentaire avec du gazon, des jeux pour enfants, un maïs et des lancers de haches », Henn a dit « C’est un environnement dans lequel les gens veulent passer du temps. Plus ils passent de temps dans un endroit, plus ils ont tendance à y dépenser d’argent. Ajouter toutes ces choses et créer cet environnement est la clé d’un week-end réussi.

Même si les températures se situaient autour de 40-50, Henn a déclaré qu’il y avait une file d’attente à la porte pendant la majeure partie de la journée de samedi à MN Eis. À Christmas Haus, leurs articles les plus populaires étaient les chemises sur le thème allemand et leurs articles allemands. Pour l’Oktoberfest, il y avait un chariot spécial dans le magasin pour les articles en provenance d’Allemagne.

Sweet Haven Tonics a eu une occasion unique de capitaliser sur l’Oktoberfest, car elle fait partie des entreprises dotées d’un parklet. Le parc permet aux gens de profiter des boissons de l’entreprise à l’extérieur, ce qui s’est avéré pratique lors de certains événements.

« C’était génial parce qu’il y avait un défilé au centre-ville et cela donnait aux gens un endroit où s’asseoir et en profiter », La propriétaire Leah Treleven a déclaré « Et c’était une belle journée ensoleillée. Cela nous a permis, même lorsque nous étions pleins à l’intérieur, d’avoir de bons sièges pour les gens pendant le beau temps du week-end.

Pour générer davantage d’affaires, Treleven a ouvert son magasin deux heures plus tôt pendant le week-end pour attirer la foule matinale de l’Oktoberfest. Elle a déclaré que cette décision les avait aidés à capitaliser sur le potentiel de revenus de l’Oktoberfest.

« C’est ce qui a eu le plus grand impact » dit Treleven. « Nous avons ouvert nos portes plus tôt que d’habitude. Parce que nous étions ouverts et accueillants, nous avons eu la possibilité de servir beaucoup plus de clients.

L’entreprise servait également des boissons spécialement pour le matin, comme des mimosas et des Bloody Mary. Treleven a déclaré qu’il s’agissait de leurs produits les plus populaires pendant l’Oktoberfest.

Les trois propriétaires d’entreprise ont déclaré que le premier week-end de l’Oktoberfest avait été le plus réussi de l’année. Pour Midtbruget et Treleven, dont les commerces n’étaient pas ouverts lors de leur précédente Oktoberfest, ce fut la période de vente la plus réussie de leur histoire. Hormis le stress normal lié à la préparation à un afflux de clients, aucun d’entre eux ne pouvait penser à des inconvénients. Pour les petites entreprises de New Ulm, l’Oktoberfest est le cadeau qui ne cesse d’être offert.