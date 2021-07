Les petites entreprises peuvent obtenir une remise en argent de l’IRS pour compenser les coûts d’embauche

Les petites entreprises à travers le pays ont du mal à garder leurs employés et à attirer de nouveaux employés dans un marché du travail serré qui a donné l’avantage aux travailleurs. Le dernier rapport sur la masse salariale non agricole publié vendredi a montré que les embauches restent chaudes, avec 850 000 emplois meilleurs que prévu ajoutés en juin par les employeurs, et les salaires à nouveau en hausse.

Les entreprises sont obligées d’offrir des salaires plus élevés et plus d’avantages au personnel et de profiter d’une économie en plein essor post-Covid. Et ils sont en concurrence locale avec un grand nombre de grandes entreprises à travers les États-Unis qui ont augmenté les salaires et offert des primes alléchantes. Amazon offre un bonus de connexion de 1 000 $ pour certains travaux d’entrepôt; McDonald’s a augmenté son salaire minimum en mai et offre désormais des primes de 400 $ et 500 $ pour certains postes ; Chipotle offre un salaire horaire moyen de 15 $ et une prime de référence de 200 $ pour les employés existants.

Cette guerre des talents a été rude pour les petites entreprises encore en train d’essayer de se remettre des pertes subies pendant la pandémie de coronavirus. Mais beaucoup ont le droit de récupérer de l’argent du gouvernement grâce à un crédit sur les impôts sur l’emploi qu’ils paient. Les petites et moyennes entreprises peuvent obtenir de l’argent directement du gouvernement fédéral via le crédit pour la rétention des employés (ERC), qui offre aux entreprises une remise sur un pourcentage des salaires versés à leurs employés.

De nombreux entrepreneurs en profitent déjà. « Cela les aide à compenser les salaires, les augmentations de salaire, ainsi qu’une partie de la rémunération des nouveaux employés qu’ils embauchent », a déclaré mardi dernier le PDG de Paychex, Marty Mucci, à Jim Cramer sur « Mad Money » de CNBC. traité plus de 3 milliards de dollars de crédits d’impôt pour rétention des employés, ce qui est de l’argent en poche pour les aider dès maintenant. »

Pourtant, de nombreuses petites entreprises ne le savent pas.

« L’un des principaux programmes qui a été largement inconnu est le crédit d’impôt pour rétention des employés », a déclaré Sarah Crozier, porte-parole de la Main Street Alliance, une organisation de défense des petites entreprises. « Beaucoup de gens pensent qu’un crédit d’impôt est un remboursement venant plus tard, mais celui-ci est payé d’avance. »