Les petites entreprises new-yorkaises prospèrent dans ces comtés

(Empileur) — En 2021, l’IRS a reçu un énorme 5,4 millions d’applications métiers— un niveau record depuis que le gouvernement américain a commencé à suivre ces données en 2004. L’année avec le deuxième plus grand nombre de nouvelles applications professionnelles ? 2020. Aujourd’hui, les petites entreprises emploient près de la moitié des travailleurs du paysselon un rapport de la Chambre de Commerce.

Il est juste de dire que les dernières années ont été des années record pour les petites entreprises, mais qu’en est-il des différences régionales ? Le climat des affaires dans une petite ville du Texas n’est probablement pas le même que dans une petite ville du Connecticut. Le rapport de la Chambre de commerce a révélé que le Midwest était la région la plus favorable aux entreprises, grâce à un coût de la vie relativement bas, une main-d’œuvre bien instruite et des réglementations réduisant les impôts et assouplissant les restrictions de zonage pour les entreprises.





Bien sûr, le Les côtes Est et Ouest ont également beaucoup à offrirdepuis la Silicon Valley californienne et les studios d’Hollywood jusqu’au centre financier de New York, en passant par l’importance du Massachusetts dans le domaine industries de l’aérospatiale, de la défense et des technologies de l’information. Quelques États, dont Delaware, Wyominget Nevada– vous permettent même d’incorporer votre entreprise à l’intérieur de leurs frontières sans jamais y mettre les pieds.

Pour des données encore plus spécifiques, allons plus loin en analysant les comtés. Certains comtés sont-ils plus favorables aux petites entreprises que d’autres ? Pour identifier les zones où les petites entreprises abondent, altLINE utilisé Données du Bureau du recensement pour trouver les comtés de New York avec la plus forte concentration de petites entreprises en 2021, calculée en petits établissements pour 1 000 habitants. Les petits établissements sont définis comme ceux comptant moins de 500 employés. Les comtés de moins de 1 000 habitants ont été exclus de l’analyse, ainsi que les comtés pour lesquels le Bureau du recensement ne disposait pas d’estimations de population.

Un autre facteur important à considérer : les États dans lesquels les non-résidents sont autorisés à créer des entreprises auront également un ratio petites entreprises/résidents plus élevé, car toutes les petites entreprises ne sont pas réellement exploitées par des personnes vivant dans cet État.

Un examen attentif du type de comtés en tête de liste dans chaque État révèle également des tendances intéressantes. Les destinations de vacances de classe mondiale sont bien représentées sur les listes de chaque État, peut-être parce que les touristes cherchent à avoir une idée de la façon dont vivent les habitants grâce aux petites entreprises comme les restaurants, les boulangeries, les bars et les boutiques.

Bien que les comtés les plus importants de chaque État comprennent quelques grandes villes, les comtés moins peuplés avec des villes plus petites sont beaucoup plus courants. Bien que la plupart des petites entreprises du pays sont situées dans les grandes zones métropolitainescelles qui sont situées dans les zones rurales ont tendance à être plus stables, peut-être en raison de la loyauté des résidents locaux ou de l’absence de concurrence des grandes entreprises.

Continuez à lire pour découvrir les comtés de New York avec la plus forte concentration de petites entreprises et voir comment cela se compare dans 50 États. Cela pourrait bien vous inspirer pour votre prochain projet.

Cette histoire présente les rapports de données de Paxtyn Merten, écrits par Annalise Mantz, et fait partie d’une série utilisant l’automatisation des données dans 50 États.

Total des établissements de petites entreprises : 502 (18,8 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,6%

Population 2021 : 26 745

Total des établissements de petites entreprises : 1 751 (18,8 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 93 105

Total des établissements de petites entreprises : 1 271 (18,9 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 67 397

Total des établissements de petites entreprises : 3 037 (18,9 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 160 740

Total des établissements de petites entreprises : 9 350 (19,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 493 484

Total des établissements de petites entreprises : 759 (19,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,6%

Population 2021 : 40 017

Total des établissements de petites entreprises : 1 184 (19,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 100,0 %

Population 2021 : 61 629

Total des établissements de petites entreprises : 1 490 (19,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 76 650

Total des établissements de petites entreprises : 919 (19,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 47 040

Total des établissements de petites entreprises : 1 642 (19,8 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 82 830

Total des établissements de petites entreprises : 2 350 (20,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 117 680

Total des établissements de petites entreprises : 3 994 (20,1 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 198 703

Total des établissements de petites entreprises : 1 530 (20,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 75 791

Total des établissements de petites entreprises : 4 713 (20,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,6%

Population 2021 : 229 942

Total des établissements de petites entreprises : 696 (20,7 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 33 576

Total des établissements de petites entreprises : 1 029 (20,7 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 49 611

Total des établissements de petites entreprises : 2 658 (21,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 126 785

Total des établissements de petites entreprises : 1 275 (21,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,5%

Population 2021 : 60 758

Total des établissements de petites entreprises : 979 (21,1 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 46 489

Total des établissements de petites entreprises : 1 225 (21,1 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 57 988

Total des établissements de petites entreprises : 377 (21,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,5%

Population 2021 : 17 800

Total des établissements de petites entreprises : 522 (21,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,6%

Population 2021 : 24 634

Total des établissements de petites entreprises : 2 249 (21,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 106 044

Total des établissements de petites entreprises : 4 502 (21,3 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 211 891

Total des établissements de petites entreprises : 49 782 (21,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 2 328 141

Total des établissements de petites entreprises : 1 136 (21,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 53 055

Total des établissements de petites entreprises : 1 729 (21,6 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 79 996

Total des établissements de petites entreprises : 5 361 (22,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 237 962

Total des établissements de petites entreprises : 60 182 (22,8 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 2 637 486

Total des établissements de petites entreprises : 17 364 (23,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 756 547

Total des établissements de petites entreprises : 22 339 (23,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 954 350

Total des établissements de petites entreprises : 11 229 (23,8 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,6%

Population 2021 : 472 094

Total des établissements de petites entreprises : 1 169 (24,1 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 100,0 %

Population 2021 : 48 493

Total des établissements de petites entreprises : 1 082 (24,2 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 44 753

Total des établissements de petites entreprises : 9 869 (24,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 404 997

Total des établissements de petites entreprises : 7 414 (24,9 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 298 039

Total des établissements de petites entreprises : 1 994 (25,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 79 694

Total des établissements de petites entreprises : 2 874 (25,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 112 660

Total des établissements de petites entreprises : 4 908 (26,7 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 183 704

Total des établissements de petites entreprises : 1 776 (28,6 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 62 039

Total des établissements de petites entreprises : 9 296 (29,4 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 316 301

Total des établissements de petites entreprises : 2 893 (29,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 98 176

Total des établissements de petites entreprises : 30 951 (31,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 999 607

Total des établissements de petites entreprises : 10 522 (31,0 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 339 256

Total des établissements de petites entreprises : 1 176 (31,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,7%

Population 2021 : 37 292

Total des établissements de petites entreprises : 49 746 (32,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 1 533 118

Total des établissements de petites entreprises : 2 211 (33,6 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,8 %

Population 2021 : 65 773

Total des établissements de petites entreprises : 48 164 (34,6 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,9 %

Population 2021 : 1 391 112

Total des établissements de petites entreprises : 187 (36,6 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,5%

Population 2021 : 5 114

Total des établissements de petites entreprises : 95 564 (60,5 pour 1 000 résidents)

Part des établissements de petite taille : 99,5%

Population 2021 : 1 578 801

Cette histoire est apparue à l’origine sur altLINE et a été produite et distribuée en partenariat avec Stacker Studio.