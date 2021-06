Les petites entreprises LGBTQ confiantes n’ont pas de plan de relève en place

Productions MoMo | Pierre | Getty Images

Les propriétaires de petites entreprises LGBTQ sont confiants quant à leur reprise post-pandémique, mais plus de 78% n’ont pas de plan de succession en place, selon une nouvelle enquête CNBC + Acorns et NGLCC sur la santé financière des propriétaires de petites entreprises. Étant donné que de nombreuses petites entreprises sont transmises de génération en génération, c’est vraiment effrayant, a déclaré Justin Nelson, co-fondateur de la Chambre de commerce nationale LGBT. « Nous avons un certain nombre de couples de même sexe qui peuvent avoir ou non des enfants, donc il n’y a peut-être pas de plan de succession héréditaire », a-t-il déclaré. « Ils doivent absolument commencer à réfléchir à un plan de succession pour leur entreprise et à ce qui se passe lorsqu’ils décident qu’il est temps de prendre leur retraite ou de se retirer d’un rôle de direction principal. »

Lorsqu’il s’agit d’épargner pour la retraite, environ 70% des propriétaires de petites entreprises LGBTQ le font dans des plans 401 (k), des comptes de retraite individuels, des SEP IRA ou des plans similaires. Pendant ce temps, 23% n’épargnent actuellement pas du tout, selon une enquête. Le sondage en ligne Formstack a été mené du 12 au 21 mai auprès d’un échantillon national de 2 361 adultes. Les répondants ont été sélectionnés parmi plus de 1 600 entreprises commerciales LGBT certifiées, ainsi que des milliers de membres propriétaires d’entreprises LGBT dans les 50 affiliés locaux et plus de la NGLCC. Pour NiK Kacy, 46 ans, financer un régime de retraite n’est pas une option pour le moment. Kacy, une asiatique queer transmasculine non binaire, a quitté son emploi chez Google en 2013 pour lancer une entreprise de chaussures homonyme qui répond au manque d’options disponibles pour la communauté LGBTQ.

NiK Kacy, fondateur de NiK Kacy Footwear, a un 401 (k) d’un emploi précédent mais n’a pas épargné pour sa retraite depuis la création de son entreprise. Photo : Nicolette J-Pownall

« J’adorerais beaucoup de chaussures pour hommes, mais chaque fois que j’essayais de trouver quelque chose de similaire à porter pour moi-même, on me disait que j’étais dans la mauvaise section ou qu’ils ne faisaient pas ma taille », a déclaré Kacy, qui était femelle assignée à la naissance. Heureusement, Kacy a un plan 401 (k) depuis son passage chez Google. Cependant, de nos jours, tout l’argent qui entre est utilisé pour leurs affaires ou leurs frais de subsistance, qui sont très serrés. Leur entreprise ayant chuté de 60% pendant la pandémie, ils se demandent s’il serait plus intelligent d’obtenir un emploi à temps plein avec des avantages sociaux, et de continuer NiK Kacy Footwear à côté, avec les employés. « Je me demande ce qui va m’arriver quand je serai plus vieux ? » dit Kacy. Plus d’Investir en vous :

Voici comment ces petites entreprises ont pivoté pour survivre pendant la pandémie C’est une préoccupation très réelle pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, qui devront peut-être trouver le meilleur véhicule pour économiser, puisque tous les plans 401 (k) proviendraient d’anciens employeurs. Pourtant, ils devraient se souvenir du vieil adage « payez-vous d’abord », a déclaré le planificateur financier agréé M. David Goldstein, PDG et directeur des investissements de Kalorama Wealth Strategies, une société de planification financière basée à Washington, DC, axée sur les membres des groupes homosexuels et lesbiennes. communauté. « Une fois que l’entreprise a suffisamment de flux de trésorerie excédentaires, au-delà de vos besoins de base, cela devrait faire partie du plan ou du budget de dépenses de l’entreprise et du personnel », a-t-il déclaré.

Problèmes d’endettement et de crédit

L’enquête a également révélé que 45% des propriétaires de petites entreprises LGBTQ ne s’en tiennent pas à un budget personnel chaque mois. Plus de la moitié ont des dettes personnelles pour soutenir leur entreprise, mais 45 % disent que leur entreprise n’a pas de dettes actuellement.

Près de 20 % ont une dette de carte de crédit de 10 000 $ ou plus. Nelson de NGLCC voit un décalage entre ce à quoi les propriétaires LGBTQ devraient pouvoir accéder et ce qu’ils sont réellement en mesure d’acquérir pour leurs entreprises. Parmi les personnes interrogées, 40 % avaient une cote de crédit exceptionnelle (800-850) et 28 % avaient une très bonne cote (740-799). « Nous avons tendance à avoir ce niveau de crédit exceptionnel, mais il y a encore des pénuries de crédit pour les petites entreprises », a-t-il déclaré.

Un peu plus de 40 % ont déclaré s’être vu refuser un prêt dans le passé et plus de 30 % ne sont pas optimistes quant à la La loi sur l’égalité offrira un meilleur accès au crédit pour leur entreprise. La législation, adoptée par la Chambre en février, étendrait les lois existantes sur les droits civiques pour inclure l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Pourtant, il y a eu ce que Nelson appelle des progrès majeurs. Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pourrait leur faire perdre un contrat, un peu plus de 56 % ont répondu non. Ce nombre a doublé au cours des 10 dernières années, a-t-il déclaré.

