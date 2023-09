Les petites entreprises encouragées à soumissionner sur les projets de l’aéroport DFW – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Lundi matin, les petites entreprises appartenant à des minorités ont eu un aperçu des projets à venir avec l’aéroport international de Dallas Fort Worth.

Le cabinet d’affaires publiques, Gestion JBJ a accueilli le forum sur les opportunités d’affaires de l’aéroport DFW à l’hôtel Marriott Dallas Las Colinas. Leurs partenaires pour l’événement gratuit comprenaient le Conseil de développement des fournisseurs minoritaires du DFW, la Regional Black Contractors Association, la Regional Hispanic Contractors Association et les Asian American Contractors and Professionals Associations.

« En fait, c’est ce que nous faisons. Nous vous connectons. Nous transformons les communautés », a déclaré Noa Dowl de JBJ Management. « Nous sommes heureux de vous mettre en contact avec des opportunités qui pourraient vous convenir et de vous montrer le processus pour obtenir une certification, comment vous commercialiser, à quels événements vous devriez participer. »

La société mondiale d’hôtellerie et de divertissement Delaware North était également présente pour partager ses idées, ses expériences et ses stratégies de réussite pour les petites entreprises intéressées à se développer dans l’espace aéroportuaire.

« DFW est l’un des meilleurs aéroports du pays, sinon le meilleur », a déclaré Sunshine White, directeur principal des partenariats stratégiques avec Delaware North. « Leur technologie et leur innovation sont sans égal. Et je veux continuer cela pour l’aéroport de Dallas-Fort Worth. Je veux faire partie de tout le bien qu’ils font pour la communauté locale. Et si nous pouvons continuer à aider l’aéroport développe de petites entreprises, nous avons tous gagné. »

Kevin Butler de Butler & Butler Construction and Masonry admet que les appels d’offres pour un projet gouvernemental peuvent être écrasants.

« La concurrence est très rude, a déclaré Butler. Nous devons être très compétitifs en termes de prix, mais nous sommes en même temps responsables de pouvoir réaliser des bénéfices. »

Cependant, l’exemple de son père a aidé sa famille à développer son entreprise.

« Notre entreprise est de deuxième génération, elle a donc 45 ans », a déclaré Butler. « Notre père a fondé notre entreprise. Et mon frère moi-même, nous la dirigeons depuis 17 ans. Mon premier projet à l’aéroport remonte donc à 15 ans »

Butler & Butler Construction and Masonry a travaillé sur plusieurs projets à l’aéroport international DFW, notamment la rénovation des terminaux B et E.

« Nous avons travaillé sur le programme ATSAC en 2008, puis de 2009 à 2013, nous avons travaillé sur le projet DFW Trip », a déclaré Butler. « Et ce ne sont essentiellement que des projets d’infrastructures aéroportuaires visant à réaménager les terminaux. »

Butler a déclaré qu’il attribue également un projet à venir au mentorat fourni par JBJ Management.

« Les décideurs disposent d’une grande quantité d’informations sur les projets à venir. Ils sont en mesure de vous expliquer comment démarrer ces projets », a déclaré Butler. « Nous venons de décrocher notre contrat avec Suffolk Construction sur le projet eCUP, nous travaillerons donc sur ce projet particulier au cours de la prochaine année et demie. »

Butler a déclaré que les événements l’avaient aidé à savoir à qui il devait parler. Désormais, l’entreprise familiale envisage également de poursuivre des contrats pour les projets de rénovation des terminaux F et C.

« L’un des plus grands défis pour les petites entreprises est de travailler directement avec des clients réputés et de payer à temps », a déclaré Butler. « C’est un excellent client. Ils ont toujours payé pour nous à temps et ont toujours offert des opportunités aux nouveaux entrepreneurs issus de minorités. »

Au cours des prochaines années, l’aéroport DFW ajoutera neuf nouveaux terminaux, ce qui, selon Dowl, offrira des opportunités infinies aux propriétaires de petites entreprises locales.

« Il faut regarder qui construit les pistes, qui nettoie les avions, comment sont-ils arrivés là, qui met les vis, qui fait les cloisons sèches », a déclaré Dowl. « Les petites entreprises connaissent leurs capacités. Ce que nous essayons de leur expliquer, c’est comment elles peuvent les développer et comment elles peuvent participer à des projets extrêmement importants comme l’aéroport DFW. »

Pour plus d’informations sur les opportunités commerciales avec les aéroports, les propriétaires de petites entreprises peuvent appeler JBJ Management au 214-565-2020.