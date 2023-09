Les petites entreprises de la Colombie-Britannique font preuve de créativité pour tenter de survivre à l’inflation

La hausse des coûts alimentée par l’inflation pousse de nombreuses petites entreprises de la Colombie-Britannique à trouver des moyens créatifs de s’adapter ou de pivoter dans l’espoir de pouvoir résister à la tempête.

Même si l’inflation a chuté l’année dernière par rapport à son plus haut niveau depuis quatre décennies, les prix de nombreux produits n’ont pas baissé. Et ce ne sont pas seulement les consommateurs qui sont en difficulté. Il en va de même pour les entrepreneurs, qui se retrouvent contraints de répercuter leurs coûts plus élevés.

« Dans ma mémoire, c’est la saison la plus difficile que j’ai jamais connue dans ce secteur », a déclaré Sarah McClean, propriétaire de deux restaurants à Powell River, en Colombie-Britannique. « Ma crainte est que ce n’est pas une saison. »

Ses deux entreprises – les restaurants Coastal Cookery et Costa Del Sol – emploient à elles deux environ 100 personnes. Elle déplore avoir dû fermer un troisième restaurant pendant la pandémie, qui employait environ 25 personnes, même si, selon elle, presque tout le monde a trouvé du travail dans ses autres établissements.

Elle a déclaré que les suppléments de fret et de carburant ont augmenté de 64 pour cent cette année, alors que la plupart des restaurants fonctionnent déjà avec des marges extrêmement minces.

« Je me souviens de 2008-9 dans ce secteur et de ce krach, et il n’y a tout simplement rien de comparable à ces dernières années », a-t-elle déclaré. « Le COVID semble en fait plus facile que ce à quoi nous essayons de faire face en ce moment parce que l’inflation est partout. »

REGARDER | Comment les gens font face à la hausse du coût de tout :

Les coûts des prêts hypothécaires et des aliments continuent de peser alors que l’inflation augmente à nouveau Le taux d’inflation annuel global du Canada a atteint 3,3 pour cent en juillet, contre 2,8 pour cent en juin. Les propriétaires paient désormais 30 % de plus en intérêts hypothécaires qu’en 2022. Et même si la hausse des prix des denrées alimentaires a légèrement diminué depuis juin, elle reste douloureusement élevée.

Mais alors que de nombreuses entreprises sont aux prises avec une baisse des ventes, des coûts plus élevés et maintenant une hausse des taux d’intérêt alors qu’Ottawa tente de contenir l’inflation, beaucoup disent qu’ils prennent tout ce qu’ils ont juste pour survivre.

Pour McClean, cela signifiait augmenter les prix des menus pour compenser le coût des matières premières – mais même cela ne fonctionne pas toujours.

« C’est écoeurant de facturer 21 dollars pour un hamburger et de savoir que… c’est un produit d’appel », a-t-elle déclaré. « Quand un hamburger et des frites étaient-ils un produit d’appel ? »

Elle dit que cela signifie également qu’elle devra travailler beaucoup plus dans ses restaurants afin de réduire les coûts.

Les propriétaires travaillent sur le sol

Selon les données les plus récentes, le taux d’inflation au Canada était de 3,3 pour cent en juillet. Cela représente une légère augmentation, après 15 mois de baisse par rapport à son record de 8,1 % enregistré depuis 39 ans à la mi-2022.

Les propriétaires qui doivent mettre la main à la pâte sont la nouvelle réalité pour de nombreuses petites entreprises en période de forte inflation, selon Ross Hickey, professeur agrégé d’économie à l’Université de Colombie-Britannique Okanagan.

« L’inflation a considérablement diminué depuis son pic de l’année dernière, mais… ce n’est pas parce que l’inflation baisse que les prix reviennent à la normale », a déclaré Hickey. « Les prix restent élevés. Et avec ces prix élevés et ces taux d’intérêt élevés, cela affecte les consommateurs. »

Hickey a déclaré que les propriétaires de petites entreprises seront probablement contraints de prendre des décisions douloureuses telles que réduire le personnel, raccourcir les horaires ou augmenter les prix, qui risquent toutes de faire fuir les clients.

« Ils vont malheureusement se retrouver à travailler davantage », a-t-il déclaré. « Ils vont travailler plus dur et plus longtemps qu’avant.

Pivoter et diversifier

Certains entrepreneurs voient des opportunités dans la crise, même si cela implique davantage de travail et de prise de risques.

Kevin Lowe, propriétaire-exploitant de C-Clear Auto Detailing à Lake Cowichan, en Colombie-Britannique, affirme qu’il n’a jamais vu autant de clients annuler leur rendez-vous qu’au cours des derniers mois – bon nombre d’entre eux sous prétexte qu’une « facture imprévue » leur est arrivée et ils il ne lui restait plus d’argent.

« J’ai commencé à penser : ‘Il s’agit d’un problème plus grave qui commence à se propager. Les gens sont manifestement désespérés… ils essaient d’économiser de l’argent là où ils le peuvent. »

Il dit avoir réalisé qu’il devrait accepter moins de revenus, d’autant plus qu’il a vu d’autres propriétaires locaux de son secteur fermer leurs portes. Ainsi, malgré la hausse des coûts, il a baissé ses prix pour être plus compétitif.

Ensuite, il est retourné à l’école pour étudier le conseil. Il a également occupé des emplois secondaires, notamment en tant qu’animateur de jeunesse et aide-soignant à domicile le soir.

« Je ne vais pas gagner autant d’argent, alors maintenant je dois obtenir plus de revenus ailleurs. Mon conseil à tous ceux qui ont vraiment du mal est d’utiliser cela comme une opportunité de vraiment devenir créatif… Utilisez-le comme carburant pour sortir d’une liaison.

« Cela m’a donné l’occasion de réfléchir : qu’est-ce que je veux vraiment faire ? »

Devenez un « hub communautaire »

L’inflation élevée n’est pas la seule préoccupation de nombreuses entreprises de la Colombie-Britannique. L’imminence d’une échéance fédérale inquiète de plus en plus de personnes. Ottawa a fixé au 31 décembre la date limite pour rembourser les prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) qui ont permis à des milliers de personnes de survivre pendant la pandémie.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estime que quatre entreprises sur cinq dans la province n’ont pas encore été en mesure de rembourser leurs prêts. À moins de quatre mois de la fin, les bénéficiaires qui ne respectent pas la date limite n’auront plus accès à l’annulation partielle de leur prêt et leurs prêts commenceront à rapporter des intérêts de cinq pour cent.

Pour les propriétaires du Brentwood Bay Village Emporium – un café et un magasin général – la hausse du coût des fournitures et la diminution des achats des clients ont rendu plus difficile le remboursement à temps de leurs prêts fédéraux.

« Avec l’augmentation de l’inflation et des salaires, notre marge a pratiquement disparu, ce qui signifie que nous avons du mal à trouver des moyens d’effectuer nos paiements CUEC », a déclaré le copropriétaire John Carswell.

John Carswell, copropriétaire du Brentwood Bay Village Emporium, se tient jeudi dans son café, sa boutique et son espace événementiel sur l’île de Vancouver. (Soumis par John Carswell)

Mais la crise a aussi forcé la créativité. Le petit magasin emploie 16 résidents locaux, dont la plupart travaillent à temps partiel, ce qui offre plus de flexibilité pour réduire les coûts pendant les heures de travail les plus calmes.

La boutique accueille désormais des concerts hebdomadaires, un espace événementiel réservable, des expositions d’art et des commandes de restauration en ligne supplémentaires. Il a également commencé à acheter ses propres produits laitiers et autres produits et à réduire les services pour lesquels il payait auparavant.

« Il s’est avéré que la pandémie de COVID-19 a été relativement facile pour nous par rapport à ce qui nous attendait de l’autre côté », a déclaré Carswell. « L’une des clés de la résilience des petites entreprises est de créer des liens au sein de notre communauté. »

Pour y parvenir, il dit qu’il a dû commencer à penser davantage comme une entreprise sociale que comme un entrepreneur.

Et cela impliquait de considérer les anciens concurrents comme des alliés potentiels. Il rencontre régulièrement un groupe de propriétaires d’entreprises similaires pour un soutien mutuel.

« La façon dont nous allons survivre est de tendre la main à notre communauté, et cela crée un système de soutien pour eux et aussi un système de soutien pour nous », a-t-il déclaré. « Alors nous les servons… Nous créons ici une plaque tournante pour notre communauté. »