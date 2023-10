Les petites entreprises aident les petites entreprises

8 octobre 2023

Par Barrett Seaman–

LetterShop est une société de marketing et de design qui conseille des clients commerciaux, dont beaucoup appartiennent au secteur de la technologie financière (« fintech »). Travaillant dans l’un des nombreux lofts aérés du bâtiment Palisades au bord de la rivière de Dobbs Ferry, la directrice de la création Brigid Nelson et une poignée de graphistes à temps plein, soutenus par quelques entrepreneurs à long terme, des designers indépendants et un stagiaire, aident les clients qui comprennent la société de gestion financière MPM, l’Antiquarian Booksellers Association of America et Dott, un consultant auprès de l’industrie du marché secondaire de l’automobile.

Mais l’entreprise fait autre chose d’inhabituel – du moins dans le monde des petites entreprises : elle fournit gratuitement une expertise en marketing et en image de marque à des entreprises locales trop petites pour pouvoir payer de tels conseils. L’aide destinée à ces clients prend généralement la forme d’une « bobine » de 30 secondes, une vidéo équivalente à une publicité télévisée ponctuelle qui peut ancrer un site Web ou se diffuser dans l’univers des médias sociaux. L’objectif est d’accroître la notoriété et ainsi de développer l’activité.

Parmi les bénéficiaires des largesses de LetterShop figurent Mossy Fern, un centre de jardinage à Hastings-on-Hudson, Muriel Fleurs, un fleuriste également à Hastings, Yoga Love, qui propose des cours dans son studio de Bridge Street, à Irvington, et Picturebook, une librairie opérant dans le hall ouvert à l’extérieur de Hudco, l’espace de travail partagé très réussi situé au rez-de-chaussée du bâtiment Palisades. L’ancienne brasserie de 160 500 pieds carrés, rebaptisée Hudson River Landing il y a dix ans, est devenue une sorte de pépinière pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels.

Présent depuis maintenant deux ans dans ses locaux d’Hudson River Landing, LetterShop a récemment commencé à chercher d’autres moyens d’accroître sa visibilité. Christy Knell, co-fondatrice de Hudco et donc voisine de Palisades, a proposé à Nelson d’organiser une fête et lui a suggéré de contacter la Chambre de commerce de Rivertowns pour l’aider.

Toujours à la recherche de moyens de promouvoir les entreprises locales dans les villes fluviales, la Chambre a aidé Nelson à organiser un événement fin septembre, invitant les responsables du village et du comté à titre d’invités. MaryJane Shimsky, membre de l’Assemblée d’État, a présenté à Nelson une citation, tout comme une autre invitée, Joy Haber, coordinatrice des communications du Conseil des législateurs. Le maire de Dobbs Ferry, Vincent Rossillo, était là pour offrir le soutien du village.

Certains clients pro bono de LetterShop ont été embauchés pour l’occasion. La distribution de plats mexicains était assurée par La Hacienda de Yonkers. Le bar était tenu par Clink avec Colleen et les cookies provenaient de 350° Catering. Les fleurs de Muriel Fleurs et les livres de Picturebook ont ​​également eu la chance d’être exposés.

