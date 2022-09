Les petites entreprises affirment que l’inflation réduit les bénéfices: nouvelle enquête

Soixante-quinze pour cent des 550 propriétaires et exploitants de petites entreprises interrogés par Kabbage ont déclaré que la pression inflationniste avait affecté leur résultat net au cours de l’année écoulée. Et 56% des répondants s’attendent à continuer à ressentir le resserrement de l’inflation au moins jusqu’à l’été 2023.

La raison : le coût plus élevé des marchandises et un marché du travail compétitif qui favorise les travailleurs ont forcé les petites entreprises à augmenter leurs dépenses pour rester compétitives, érodant les bénéfices qu’elles auraient pu tirer de la forte augmentation globale des revenus.

Le résultat a été quelque peu mitigé : les propriétaires de petites entreprises ont presque doublé leurs revenus entre juillet 2021 et juillet 2022, selon un nouveau rapport de Kabbage le prêteur aux petites entreprises appartenant à American Express.

Mais, plus récemment, les propriétaires d’entreprise ont dû faire face à une inflation record qui a fait grimper le coût des affaires tout en obligeant les clients à réfléchir à deux fois à leurs habitudes de consommation.

Pour les entreprises qui ont survécu au pire des arrêts de la pandémie de Covid-19 et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, la reprise économique a ramené des clients prêts à dépenser.

L’économie américaine a connu une inflation record, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 8,3 % au cours de l’année écoulée. Cette pression inflationniste signifie des coûts plus élevés pour les propriétaires de petites entreprises qui doivent ensuite prendre la décision difficile de savoir quelle part de ces coûts ils peuvent se permettre de répercuter sur leurs clients sans risquer de perdre des affaires.

La Réserve fédérale américaine a tenté de freiner l’inflation mercredi en annonçant une hausse des taux d’intérêt, mais la banque centrale ne s’attend toujours pas à ce que l’inflation tombe à son objectif de 2% avant 2025.

Les chercheurs de Morningstar s’attendent à ce que les prix baissent d’ici 2023, mais cela signifierait encore plusieurs mois d’entreprises et de consommateurs confrontés à des biens et services à des prix plus élevés.

En attendant, les propriétaires de petites entreprises prennent des mesures pour “affiner leurs pratiques commerciales” afin de contrer l’augmentation des coûts, selon Brett Sussman, vice-président des ventes et du marketing de Kabbage.

L’enquête de Kabbage a révélé que l’augmentation des prix est le remède le plus populaire pour les propriétaires d’entreprise, 37 % d’entre eux affirmant que c’était leur plan. Un autre 22% des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de négocier de meilleures offres avec les fournisseurs afin de réduire les coûts.

D’autres ont mis en avant des plans visant à supprimer les biens et services à faible marge de leurs offres pour se concentrer sur les domaines de leur activité qui apporteraient le meilleur retour sur investissement.

Alors que l’inflation est le facteur économique dans l’esprit de la plupart des propriétaires d’entreprise ces jours-ci, nombre d’entre eux se préparent également à la possibilité que l’économie américaine tombe dans une autre récession.

Les experts ont souligné la hausse de l’inflation comme un indicateur potentiel d’une récession imminente, mais les économistes ont pour la plupart été divisés ces derniers temps sur la question, bien que certains affirment que l’économie est déjà dans une autre récession.

Quoi qu’il en soit, les propriétaires de petites entreprises semblent être relativement optimistes. En juin, 83 % des répondants à une précédente enquête Kabbage se disent préoccupés par une éventuelle récession, mais 80 % se disent également convaincus que leur entreprise peut résister à un tel ralentissement.

Une des raisons de leur optimisme : la pandémie. Près d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré que le fait de résister à la pandémie leur avait donné un sentiment de résilience plus fort pour se sentir prêt à survivre à tout effondrement majeur de l’économie.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Le milliardaire Jim Koch a renoncé à un emploi à six chiffres pour lancer Sam Adams: “Si vous préférez être riche plutôt qu’heureux, vous êtes un sociopathe”

Tim Cook dirige toujours la réunion de Steve Jobs à 9 heures du matin tous les lundis: “C’était le meilleur professeur que j’aie jamais eu”