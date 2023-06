Les petites compagnies aériennes canadiennes disparaissent au profit de WestJet. Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs ?

Certaines personnes s’interrogent sur l’avenir du transport aérien au Canada après que WestJet a confirmé ce week-end qu’il prévoyait de fermer Sunwing Airlines. La nouvelle fait suite à la décision de la compagnie aérienne d’intégrer sa filiale économique Swoop à son opération principale.

Voici ce que certains experts pensent que les décisions de WestJet pourraient signifier.

Que signifie le déménagement de WestJet pour les voyageurs ?

Cela dépend de qui vous demandez et de ce que vous appréciez en tant que passager aérien, comme la valeur, la sélection de vols, le confort et la sécurité.

La décision de WestJet pourrait amener la compagnie aérienne à réduire ses coûts et à augmenter ses prix, a déclaré John Gradek, professeur au programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill.

« Il va y avoir une consolidation. Les consommateurs auront moins de choix et les consommateurs paieront plus », a-t-il déclaré à CBC News.

Cela dit, il pourrait également y avoir des avantages pour les voyageurs, selon Lesley Keyter, une agente de voyages à Calgary connue sous le nom de Travel Lady. WestJet intégrera les avions de Sunwing sous sa licence, ce qui lui donnera une plus grande flotte et plus de pilotes.

« Je pense que s’ils disposent de cette grande flotte d’avions solides qu’ils peuvent déplacer, je pense que ce sera mieux pour le consommateur et ce sera plus transparent », a déclaré Keyter.

Cela pourrait aider dans des situations comme celle que Sunwing a rencontrée l’hiver dernier, lorsque des centaines de Canadiens se sont retrouvés bloqués au Mexique pendant des jours alors que la compagnie aérienne avait du mal à déplacer ses avions et son équipage limités vers différents aéroports en hiver.

Mais avoir plus de choix n’est-il pas mieux ?

Alors que les compagnies aériennes à rabais telles que Swoop et Sunwing disparaissent pour devenir de plus grandes comme WestJet, il peut sembler que les voyageurs ont moins d’options.

Mais cette décision pourrait également permettre à WestJet d’offrir plus de choix à ses clients, tels que des forfaits de voyage à différents prix et niveaux de confort, a déclaré Keyter.

Des centaines de Canadiens se sont retrouvés bloqués au Mexique l’hiver dernier après l’annulation de leurs vols Sunwing. (Soumis par Sunwing Media)

« Je suis une grande fan de compétition, mais la compétition ne fonctionne que si c’est une vraie compétition », a-t-elle déclaré.

« De plus, gardez à l’esprit que WestJet a toujours un concurrent majeur dans le secteur, et c’est Air Canada. »

À quoi ressemblera l’industrie canadienne du transport aérien à l’avenir?

Il est probable que davantage de compagnies aériennes se regrouperont, selon Gradek.

« Après la pandémie, les affaires ont été bonnes. Les avions sont pleins, les tarifs sont élevés. Les compagnies aériennes se sentent beaucoup plus à l’aise pour montrer leurs muscles et tenter de se consolider, de réduire la concurrence », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, les pilotes de WestJet ont conclu une nouvelle entente avec la compagnie aérienne qui verra leur salaire augmenter de 24 % au cours des quatre prochaines années.

La compagnie aérienne cherche maintenant des moyens de payer cela en réduisant les dépenses et éventuellement en rationalisant les postes redondants chez Sunwing, Swoop et WestJet, a déclaré Gradek.

D’autres transporteurs à rabais tels que Flair et Lynx sont probablement dans le collimateur de WestJet, a-t-il ajouté.