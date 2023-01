«Les petites choses n’ont tout simplement pas d’importance»: une tante s’exprime après la mort soudaine du tout-petit de Kelowna

Addilyn Emelia Radomske Booth était une petite fille énergique qui aimait sa famille.

Le jour de Noël, Addilyn (Addy) ouvrait joyeusement des cadeaux aux côtés de sa sœur aînée Alexia.

Quelques jours plus tard, la famille a été brisée lorsque Addy a été retrouvé sans respiration et est décédé plus tard le matin du 29 décembre.

“Addy le 27 ne se sentait pas trop bien, mais ce n’était pas quelque chose d’extraordinaire, elle voulait juste se blottir”, a déclaré la tante d’Addy, Emmy Radomske. « Le 28, elle allait bien à nouveau, comme s’ils ne s’inquiétaient de rien. Elle n’a jamais été assez malade pour que ce soit une préoccupation majeure.

Le 28 décembre, Addy et Alexia sont allés dormir chez leur grand-mère.

La petite fille a été retrouvée sans respiration vers 7 h 30 et le 9-1-1 a été appelé. Les tentatives pour la ranimer ont échoué.

“Les petites choses n’ont tout simplement pas d’importance”, a déclaré Radomske. “Quand quelque chose comme ça arrive, j’ai déjà entendu des gens le dire, quand quelque chose comme ça arrive, vous réalisez ce qui compte.”

Radomske a une place spéciale dans son cœur pour la petite Addy, car sa nièce porte son nom.

“Nous voulons vivre pour elle et être meilleurs pour elle et faire de meilleurs choix pour elle… Elle n’aura jamais la chance d’être ou de faire des erreurs ou de vivre des choses, il est donc tellement important que vous mettiez les petites choses de côté .”

Radomske a lancé un GoFundMe pour soutenir sa sœur Hannah, son beau-frère Ryan et sa nièce Alexia.

Addy aurait eu deux ans le 4 février.

