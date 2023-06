Les petites banques seront probablement exemptées des règles de fonds propres plus élevées

Les législateurs et les régulateurs de l’administration Biden ont fait pression pour un retour à des exigences plus strictes après que les grandes régions aient eu une pause dans les changements apportés en 2018.

Les questions et la décision de réexaminer la réglementation font suite au tumulte de mars dans l’industrie, au cours duquel la Silicon Valley Bank et deux autres grandes régions ont été fermées à la suite de dépôts.

« Plus de capital signifie des banques plus stables et des banques plus fortes, mais il y a aussi un compromis là-bas », a-t-il déclaré au deuxième jour de son témoignage semestriel sur la politique monétaire. « Vous devez porter un jugement sur l’endroit où vous tracez cette ligne. »

Dans un témoignage séparé jeudi, le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a déclaré que les règles à venir pourraient appliquer les normes internationales dites de Bâle III aux banques dont les actifs se situent entre 100 et 250 milliards de dollars. Les changements ne devraient pas être appliqués avant 2024. Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a déclaré qu’il faudrait probablement des années pour les mettre pleinement en œuvre.

« Les exigences en matière de capital seront très, très biaisées pour les huit plus grandes banques », a déclaré Powell. « Il pourrait y avoir des augmentations de capital pour d’autres banques. Rien de tout cela ne devrait affecter les banques de moins de 100 milliards de dollars. »

Même avec l’exemption pour les petites institutions, les changements imminents représentent un ajustement dans la pensée que Powell avait précédemment soutenue, en particulier que les réglementations devraient être adaptées aux petites et moyennes banques. Les commentaires de Gruenberg, par exemple, « soutiennent notre point de vue selon lequel les régulateurs bancaires sont biaisés en faveur de niveaux de capital plus élevés », a déclaré Ed Mills, analyste des politiques de Raymond James à Washington, dans une note client.

L’American Bankers Association a critiqué le mouvement vers des exigences d’augmentation qui auraient été de 20% plus élevées.

« Nous pensons depuis longtemps que la réglementation doit être adaptée au risque et au modèle commercial d’une banque », a déclaré le président de l’ABA, Rob Nichols, dans un communiqué. « Les seuils d’actifs arbitraires et les changements non justifiés par des données et des preuves rigoureuses sont une erreur qui ne fera que rendre plus difficile pour les banques de toutes tailles de répondre aux besoins de leurs clients, clients et communautés tout en orientant l’activité financière vers des non-banques moins réglementées. »

Powell a fait face à peu d’interrogatoires hostiles malgré les inquiétudes suscitées par l’échec du SVB.

Il a fait face à des grillades de la part de la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., une critique fréquente qui a accusé jeudi Powell d’être « en fin de compte responsable de l’équipe de superviseurs qui est tombée au travail » lorsque SVB a échoué.

Powell a répondu que la Fed « avait tiré quelques leçons » de l’épisode.

« La principale responsabilité que j’assume est d’en tirer les bonnes leçons et de s’engager à y remédier afin que nous n’ayons pas une situation comme celle-ci où nous avons eu de manière inattendue une faillite d’une grande banque et propagé la contagion dans le système bancaire. Ce n’est pas censé arriver, et nous devons prendre les mesures appropriées pour nous assurer que cela ne se reproduise plus », a-t-il déclaré.