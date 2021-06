Les petites amies de Lag se sont acharnées sur un complot visant à faire passer de la drogue et des téléphones en prison pour les prisonniers et les membres de gangs

Les petites amies de deux prisonniers ont été agressées pour un complot visant à faire passer de la drogue et des téléphones dans une prison pour détenus et membres de gangs.

L’agent pénitentiaire junior Daniel Annakin, 33 ans, a apporté des objets interdits au HMP Leeds avec l’aide de Kirsten Barker et Sophie Jamieson en échange de cocaïne.

Kirsten Barker a admis un complot en vue de commettre une faute dans une fonction publique Crédit : SWNS

Sophie Jamieson a été condamnée à un an et huit mois de prison Crédit : SWNS

Leeds Crown Court a appris comment la position d’Annakin a été exploitée par les détenus Michael Gardiner et Dane Jones.

Le couple a aidé à organiser deux réunions avec leurs petites amies pour qu’Annakin apporte des objets dans la prison, notamment des stéroïdes et des comprimés.

Annakin a été emprisonné aux côtés de Gardiner et Jones et de leurs petites amies, Barker et Jamieson – qu’un juge a qualifiées de « lieutenants volontaires ».

Annakin a reçu des colis lors de plusieurs réunions à Leeds en septembre et octobre 2017, a déclaré le tribunal.

Au cours d’une réunion, le père de deux enfants s’est vu remettre une grande quantité de cannabis que sa femme Joanna a tenté de vendre sur le marché libre.

Un membre du personnel de la prison est devenu suspect après avoir aperçu Annakin portant un sac alors qu’il quittait la cellule de Gardiner et Jones le 15 octobre 2017.

La cellule a été fouillée et des stéroïdes, des aiguilles et des comprimés ont été trouvés, et Gardiner a tenté de cacher un téléphone portable dans ses sous-vêtements, a appris le tribunal.

Trois jours plus tard, la cellule a été à nouveau fouillée et d’autres objets, qui avaient été cachés dans la cellule, ont été trouvés, notamment un téléphone, un chargeur et 81 comprimés de stéroïdes.

Katherine Robinson, chargée des poursuites, a déclaré que de nombreuses preuves de téléphone portable montraient des contacts entre Annakin et des membres d’un groupe criminel organisé basé à Wakefield, qui étaient impliqués dans la fourniture d’héroïne et de cocaïne.

Robinson a déclaré qu’Annakin avait eu deux réunions à l’extérieur de la prison avec Barker et Jamieson et avait reçu des colis à livrer plus tard aux prisonniers.

Daniel Annakin, de Newland Court, Wakefield, a été emprisonné pendant trois ans et neuf mois Crédit : SWNS

Michael Gardiner a été condamné à deux ans et huit mois de prison Crédit : SWNS

Dane Jones a été condamné à trois ans de prison Crédit : SWNS

Les réunions ont eu lieu le 7 octobre 2017 aux services Ferrybridge sur la M62 et le 13 octobre 2017 dans le parking à l’extérieur du magasin B&M à Armley, Leeds.

Le consommateur de cocaïne Annakin a été arrêté alors qu’il se rendait à son travail au HMP Leeds le 16 octobre 2017, et sa voiture a été fouillée.

Les agents ont saisi un téléphone portable, un sac contenant des flacons et trois flacons de 150 ml de médicaments de classe C et un sac contenant des stéroïdes.

Le tribunal a appris qu’Annakin était en contact avec un numéro de téléphone portable qui le montre en train de s’arranger pour apporter des objets en prison.

Un texte qui disait: « Coke et bourgeon 8z, cet iPhone marron, deux bouteilles de jus, tous les onglets blancs de l’autre jour et cette bouteille de boost. »

‘PAYÉ AVEC DE LA COCAINENE’

Robinson a déclaré au tribunal: « Il est apparemment payé avec de la cocaïne et se voit proposer de l’argent à la place lorsqu’il déclare » aucun compagnon ne le fait plus … demain dernier « . »

Annakin a admis avoir collecté plus de colis contenant des drogues et d’autres objets interdits – mais a déclaré qu’il n’en avait jamais emmené que trois en prison, a déclaré le tribunal.

« Les autres paquets qu’il a jetés parce qu’ils contenaient une drogue qui est un substitut d’héroïne et a tué des gens », a déclaré Robinson.

Le tribunal a entendu le 20 septembre 2017, Annakin avait été vu monter dans une Ford Mondeo pour rencontrer un trafiquant de drogue.

Robinson a déclaré qu’Annakin portait un grand sac en plastique blanc contenant ce que l’accusation a déclaré être du cannabis lorsqu’il est arrivé chez lui.

Une conversation par SMS depuis le téléphone d’Annakin montre qu’un autre homme s’est ensuite rendu à son adresse pour obtenir un échantillon de cannabis, a déclaré le tribunal.

L’épouse d’Annakin, Joanna, a envoyé un texto à un ami disant qu’il avait surpris un visiteur sortant de prison avec une « énorme réserve » d’herbe et lui a demandé s’ils connaissaient quelqu’un qui en fumait.

Le tribunal a appris qu’il n’y avait aucune trace d’Annakin ayant travaillé au centre d’accueil HMP Leeds en septembre 2017.

TEMPS DE PRISON

Ben Campbell, défenseur de Daniel Annakin, a déclaré qu’il « se sentait très honteux ».

« Il était lui-même un consommateur de cocaïne à ce stade. C’était un agent pénitentiaire naïf et subalterne qui ne s’était engagé qu’en janvier de la même année », a déclaré Campbell au tribunal.

James Gelsthorpe, défenseur de Joanna Annakin, a déclaré qu’elle était seule à s’occuper de son fils de quatre ans, ajoutant : « Elle s’est séparée de Daniel Annakin. »

Daniel Annakin, de Newland Court, Wakefield, a reconnu un complot en vue de commettre une faute dans une fonction publique et un complot en vue de fournir du cannabis de classe B.

Il a été emprisonné pendant trois ans et neuf mois.

Barker, Jamieson et Gardiner ont tous admis un complot en vue de commettre une faute dans une fonction publique.

Barker et Jamieson ont tous deux été emprisonnés pendant un an et huit mois.

Gardiner a été emprisonné pendant deux ans et huit mois et Jones pendant trois ans.

Joanna Annakin, de Newland Court, Wakefield, a admis avoir comploté pour fournir du cannabis de classe B, et elle a été condamnée à une peine de six mois de prison, avec sursis de deux ans.