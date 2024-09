Les petites amies d’Aaron Rodgers : une chronologie de Shailene Woodley à Mallory Edens

Le vétéran quart-arrière Aaron Rodgers est prêt pour sa première saison complète avec les Jets de New York suite à son passage à la Big Apple en 2023 après 18 saisons avec le Packers de Green Bay.

Son transfert très médiatisé vers le Jets en avril 23 dans un accord qui comprenait les sélections des Packers au premier et au cinquième tour du repêchage de 2023, qui a rapidement tourné au vinaigre alors que le quadruple MVP s’est rompu le tendon d’Achille lors de ses débuts contre les Bills de Buffalol’excluant pour le reste de la saison.

Plein écran Aaron Rodgers #8 des Jets de New York MITCHELL LEFF AFP

Alors que le joueur de 40 ans se prépare pour la saison 2024-25 avec les Jets et avant la diffusion imminente la plus attendue de Netflix Aaron Rodgers : l’énigmele moment est venu de revenir sur les femmes qui ont joué un rôle clé dans la vie de Rodgers.

Jessica Szohr

Selon le magazine People, Rodgers et l’actrice Jessica Szohr ont eu une brève histoire d’amour en 2011Bien qu’ils n’aient jamais officialisé leur relation, ils ont été filmés en train de regarder Amoureuse à plusieurs reprises. Le couple a clairement terminé en bons termes ; en 2017, la star de Gossip Girl était présente à la fête d’anniversaire de Rodgers.

Olivia Munn

Rodgers et Munn ont commencé une relation à long terme en 2014s’étant rencontrés lors de la remise d’un prix ensemble aux Academy of Country Music Awards. L’actrice de Newsroom a admis plus tard qu’elle ne savait pas qui était Rodgers lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois, mais qu’elle ressentait une forte attirance physique pour le joueur de football. On a parlé de cloches de mariage pour Rodgers et Munn, mais le couple s’est séparé en 2017.

Kelly Rohrbach

Rodgers n’a pas tardé à se séparer de Munn. Quelques mois après la fin de leur relation, l’ancienne star des Packers a commencé à passer beaucoup de temps avec le mannequin de maillots de bain de Sports Illustrated, Kelly RohrbachCependant, ils n’ont jamais confirmé publiquement qu’ils étaient ensemble.

Danica Patrick

Rodgers s’est lancé dans une histoire d’amour avec Danica Patrick, une ancienne pilote de course, en janvier 2018. L’année suivante, le couple cherchait ensemble un logement. Mais leur cohabitation ne semble pas avoir été fructueuse : en juin 2020, il a été annoncé qu’ils s’étaient séparés.

Shailène Woodley

Articles connexes

Le temps passé par Rodgers avec Shailene Woodley a été, sans aucun doute, l’une de ses relations les plus en vue.. Il a commencé à sortir avec la De gros petits mensonges L’actrice s’est mariée début 2021 et, peu de temps après, le couple avait non seulement emménagé ensemble, mais s’était également fiancé. En février 2022, cependant, ils ont annulé le mariage.

Mallory Edens

En janvier 2023, une source proche de Rodgers a révélé au magazine People qu’il s’était mis en couple avec Mallory Edensune personnalité d’Internet et mannequin qui est un ami de longue date du quarterback. « C’est plus que des amis, mais c’est décontracté. Rien de sérieux du tout », a déclaré l’initié. « Il ne cherche pas à se précipiter dans quoi que ce soit. C’est discret pour l’instant. »