Les Pet Shop Boys interpellent Drake pour l’utilisation de leur chanson

Drake a récemment sorti son huitième album studio, et cela suscite apparemment un peu de controverse.

Le groupe anglais Pet Shop Boys a appelé le chanteur canadien sur X, anciennement Twitter, vendredi – le jour où Drake a sorti son album « For All the Dogs ».

« Surprenant d’entendre @Drake chanter le refrain de ‘West End girls’ dans le morceau ‘All the Parties’ de son nouvel album », lit-on dans le tweet du groupe. « Aucun crédit accordé ni autorisation demandée. »

Vers la fin du morceau « Partys », Drake chante en effet le refrain de « West End Girls », la chanson à succès des Pet Shop Boys de leur album de 1986 « Please ».

CNN a contacté les représentants de Drake pour commentaires.

Plus tôt cette année, Drake a publié un livre de poésie intitulé « Les titres ruinent tout ».

Parallèlement à la sortie, le lauréat d’un Grammy a annoncé qu’il « avait fait un album pour accompagner le livre… Ils disent que le vieux Drake leur manque, ma fille, ne me tente pas. Pour tous les chiens.

Juste après la sortie du nouvel album vendredi, il a annoncé son intention de s’éloigner des projecteurs pendant une période prolongée pour se concentrer sur sa santé.

Vendredi matin, dans l’émission « Table for One » sur Sound 42 de SiriusXM, il a déclaré : « Je ne ferai probablement pas de musique pendant un petit moment. »

«Je dois avant tout me concentrer sur ma santé», a expliqué Drake. « Rien de fou, mais juste, vous savez, je veux que les gens soient en bonne santé dans la vie. »