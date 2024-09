Les pesticides combinés peuvent avoir des effets inattendus sur le développement des abeilles

Développement des abeilles en laboratoire. Les larves ont reçu des pesticides dans leur alimentation du quatrième au neuvième jour. Après le neuvième jour, les larves de la colonie d’abeilles sont normalement operculées pour leur nymphose ; en laboratoire, elles sont transférées dans une nouvelle boîte. Les différents stades de développement, de l’œuf (jours 1 à 3) à la larve ronde (jours 4 à 9), la larve étirée (jours 10 à 12) et la nymphe (jours 13 à 20) jusqu’à l’abeille adulte éclose (jour 21), sont clairement visibles. Crédit : Sarah Manzer / Universität Würzburg



Les abeilles sont des insectes sociaux. Leur colonie ne survit qu’en communauté et il est donc très important que les nouvelles générations soient en bonne santé. Il n’est donc pas surprenant que les abeilles consacrent beaucoup de soins et de ressources à leur progéniture : les nourrices nourrissent les jeunes larves avec un jus alimentaire composé de nectar et de pollen qu’elles produisent dans une glande située dans leur tête.

Cependant, le pollen, en particulier, peut contenir des résidus de divers insecticides et autres pesticides. Il est donc très probable que les larves d’abeilles soient exposées à un mélange complexe de produits chimiques.

Quel est l’impact des insecticides autorisés dans l’UE sur le développement des abeilles, seuls ou en combinaison avec des fongicides, notamment aux concentrations présentes dans l’environnement ? Des chercheurs du Biocenter de l’Université Julius-Maximilians (JMU) de Würzburg en Bavière, en Allemagne, ont étudié cette question. Leurs conclusions ont été publié dans le journal Pollution de l’environnement.

Les effets des combinaisons de pesticides à faible dose, qui sont pertinentes pour l’environnement, ont jusqu’à présent été rarement étudiés. « Comme le montre notre étude, il est urgent de le faire, car les agents peuvent interagir et renforcer leurs effets respectifs », explique Sarah Manzer, doctorante et première auteure de l’étude.

Il est également possible que des interactions se produisent uniquement à de faibles concentrations et non à des concentrations élevées, et vice versa. « Il existe de grandes lacunes dans nos connaissances, que nous avons maintenant pu combler grâce à une autre pièce du puzzle », explique le chercheur de la JMU.

Les expériences : Nourrir les larves d’abeilles

Les chercheurs ont élevé des abeilles en laboratoire et mélangé divers pesticides à leur nourriture, dans des concentrations présentes dans l’environnement et à des doses 10 fois plus élevées.

L’équipe de la JMU a nourri les larves d’abeilles avec le dernier néonicotinoïde encore autorisé dans l’UE, l’acétamipride, un insecticide utilisé contre le coléoptère du colza et d’autres insectes suceurs. Tous les autres néonicotinoïdes, qui ont été utilisés auparavant, sont désormais interdits car ils se sont révélés nocifs pour les abeilles.

Les chercheurs ont également administré aux larves d’abeilles un mélange de fongicides boscalide et dimoxystrobine, ainsi qu’une combinaison de néonicotinoïde et des deux fongicides.

La concentration plus élevée de néonicotinoïde à elle seule a entraîné une mortalité significativement plus élevée des larves : 90,4 % ont survécu dans le groupe témoin et seulement 79,8 % dans le groupe néonicotinoïde. Manzer a également pu déterminer des effets négatifs à long terme : les abeilles adultes qui avaient ingéré le néonicotinoïde au stade larvaire sont mortes beaucoup plus tôt que les abeilles du groupe témoin.

L’âge moyen des abeilles a atteint 26 jours, contre 31 jours pour les abeilles témoins. Cependant, à la concentration adaptée à l’environnement, le néonicotinoïde n’a eu aucun effet sur les taux de survie.

Si la nourriture des larves ne contenait que les deux fongicides, aucun effet sur la mortalité des insectes n’a été constaté. Cependant, les abeilles étaient plus légères après l’éclosion du stade nymphal que celles du groupe témoin. Des recherches ultérieures devront montrer si cela est pertinent pour leur développement et leur comportement ultérieurs.

Les néonicotinoïdes présentent une toxicité mixte complexe avec les fongicides

Les chercheurs ont été surpris lorsqu’ils ont nourri les larves avec des mélanges de produits chimiques. La faible dose de néonicotinoïdes associée aux fongicides a entraîné une mortalité significativement plus élevée des abeilles adultes, avec un âge médian de 27 jours par rapport à l’âge de 31 jours pour les abeilles du groupe témoin.

Les néonicotinoïdes, jusque là inoffensifs, deviennent dangereux en combinaison avec les fongicides. « C’est un constat alarmant, car les abeilles entrent en contact avec de nombreux pesticides différents en raison de leur grand rayon de vol », explique Manzer.

Un autre effet inattendu s’est produit après l’alimentation avec le mélange : le dosage plus élevé de néonicotinoïdes – qui avait des effets nocifs à lui seul – n’a montré aucun effet sur la mortalité des abeilles lorsqu’il était combiné avec les fongicides.

Les abeilles sauvages solitaires pourraient être plus touchées

Les effets combinés observés par les chercheurs pourraient avoir un impact sur l’ensemble de la colonie d’abeilles, car la génération suivante pourrait être affectée. En outre, les abeilles sauvages solitaires pourraient être particulièrement touchées en raison des effets plus directs des pesticides, tandis que les abeilles domestiques dans leurs grandes colonies pourraient atténuer dans une certaine mesure les effets des pesticides.

Selon les scientifiques de Wurtzbourg, d’autres expériences sont cruciales pour mieux comprendre les effets des mélanges de pesticides.

Plus d’informations :

Sarah Manzer et al, Le néonicotinoïde acétamipride réduit la survie des larves et des adultes chez les abeilles domestiques (Apis mellifera) et interagit avec un mélange fongicide, Pollution de l’environnement (2024). DOI : 10.1016/j.envpol.2024.124643

Fourni par Julius-Maximilians-Universität Würzburg