Les pesées scolaires reprendront au milieu des craintes d’une crise d’obésité chez les enfants après le verrouillage

Les élèves doivent être régulièrement pesés dans les écoles primaires en Angleterre pour la première fois en 18 mois à partir de septembre, au milieu des craintes que la pandémie de coronavirus n’exacerbe le problème d’obésité infantile au Royaume-Uni.

Les mesures, conçues pour alerter les parents que leurs enfants risquent de développer un problème de poids, ont été annulées en mars 2020 alors que le pays entrait dans le premier verrouillage du coronavirus.

Les experts craignent que depuis lors, une combinaison d’enseignement à domicile, d’exercices moins réguliers et d’un accès plus facile aux collations ait eu un effet néfaste sur le tour de taille des enfants du pays.

Mais ils disent que depuis que le Programme national de mesure de l’enfance (NCMP) a été interrompu, ils ne peuvent pas connaître toute l’étendue du problème.

Tam Fry, président du National Obesity Forum, a déclaré: «Nous nous attendons à ce que les chiffres aient augmenté et nous nous attendons à ce que les résultats, lorsque nous les aurons, soient un véritable choc pour Boris Johnson.

« Nous devons faire quelque chose de très sérieux à propos de ce problème. Nous ne pouvons pas attendre la fin du Covid. Je suis absolument ravi que le [NCMP] revient. »

Il a déclaré que même si les experts ne pouvaient pas chiffrer le poids que les enfants avaient pris depuis mars de l’année dernière, des preuves anecdotiques suggéraient que cela était important.

Même avant la pandémie, le Royaume-Uni avait certains des taux d’enfants en surpoids les plus élevés d’Europe occidentale. Environ un enfant sur trois quittant l’école primaire en Angleterre était en surpoids, avec un sur cinq classé comme obèse.

Le problème s’aggravait également. Les derniers résultats disponibles du NCMP montrent que dans la classe d’accueil – quatre et cinq ans – la prévalence de l’obésité est passée de 9,7 % en 2018-19 à 9,9 % en 2019-2020. Au cours de la sixième année, ce chiffre est passé de 20,2 % en 2018-2019 à 21 % l’année suivante.

M. Fry a appelé les ministres à répondre à la crise de Covid en augmentant la fréquence des pesées à une fois par an.

Dans le cadre du régime actuel, les écoliers ne sont pesés que deux fois à l’école primaire.

Russell Viner, ancien président du Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), a déclaré que le programme était « extrêmement important pour nous après la pandémie ».

« Il y a un certain nombre de raisons de s’inquiéter du fait que la pandémie a augmenté l’obésité dans la population – y compris chez les enfants », a-t-il déclaré.

« [But] nous n’avons aucune donnée sur ce que la pandémie a fait à l’obésité chez les enfants et le NCMP est essentiel pour cela. »

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à garantir que le programme soit soutenu par les «ressources de santé publique nécessaires pour lutter contre l’obésité».

Le ministre fantôme de la Santé publique, Alex Norris, a déclaré: «Nous ne pouvons pas simplement faire honte aux enfants et à leurs parents de perdre du poids après 18 mois difficiles – les écoles et les familles doivent recevoir l’aide nécessaire si nous voulons voir une réelle amélioration de la crise de l’obésité. . «

La porte-parole des libéraux démocrates pour la santé, Munira Wilson, a déclaré que si la pause du programme pendant la pandémie était compréhensible, « maintenant qu’il est sûr d’aller de l’avant, le gouvernement ne devrait pas perdre de temps à mettre en place une stratégie appropriée pour lutter contre la crise de l’obésité à laquelle les enfants sont confrontés au Royaume-Uni ».

Le programme a été relancé dans une poignée d’écoles à la fin de l’année dernière, avec un retour à grande échelle prévu en janvier.

Cela a dû être abandonné, cependant, lorsque le gouvernement a de nouveau été contraint de fermer toutes les écoles du pays après une augmentation des cas de Covid.

Public Health England espère que la reprise du programme aidera les professionnels à comprendre comment la crise des coronavirus a affecté les enfants et leur permettra de soutenir les parents et les familles qui ont besoin de maintenir un poids plus sain.

Les directives sur le NCMP avertissent que les enfants obèses sont cinq fois plus susceptibles de souffrir de la maladie à l’âge adulte. Les enfants souffrant d’obésité sont également plus susceptibles d’être malades, d’être absents de l’école et d’avoir besoin de plus de soins médicaux que leurs camarades de classe qui ont un poids santé.

Des sources gouvernementales ont déclaré que le programme reprendrait intégralement pour la prochaine année universitaire, tant qu’aucun nouvel obstacle lié à Covid n’émergerait entre-temps.

L’été dernier, Boris Johnson a suggéré que les Britanniques devraient perdre du poids pour aider le NHS à se préparer à une éventuelle deuxième vague de Covid-19 en hiver. Aucun appel similaire n’a été lancé cette année par le Premier ministre, qui a admis après avoir été hospitalisé avec Covid-19 qu’il luttait avec son poids.