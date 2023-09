Les pertes sur cartes de crédit augmentent au rythme le plus rapide depuis la Grande Crise financière

Les sociétés de cartes de crédit accumulent les pertes au rythme le plus rapide depuis près de 30 ans, en dehors de la Grande Crise financière, selon Goldman Sachs.

Les pertes sur cartes de crédit ont atteint leur plus bas niveau en septembre 2021, et même si les augmentations initiales étaient probablement un renversement des mesures de relance, elles ont augmenté rapidement depuis le premier trimestre 2022. Depuis lors, il s’agit d’un taux de pertes croissant qui n’a été observé que dans l’histoire récente lors de la récession de 2008. .

C’est loin d’être terminé, prédit la firme.

Les pertes s’élèvent actuellement à 3,63 %, en hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport au niveau le plus bas, et Goldman les voit augmenter encore de 1,3 point de pourcentage pour atteindre 4,93 %. Cela arrive à un moment où les Américains doivent plus de 1 000 milliards de dollars en cartes de crédit, un record, selon la Banque de réserve fédérale de New York.

« Nous pensons que les impayés pourraient continuer à sous-performer selon la saisonnalité jusqu’au milieu de l’année prochaine et nous ne voyons pas les pertes culminer avant fin 2024/début 2025 pour la plupart des émetteurs », a écrit l’analyste Ryan Nash dans une note vendredi.

Ce qui est inhabituel, c’est que les pertes s’accélèrent en dehors d’un ralentissement économique, a-t-il souligné.

Sur les cinq derniers cycles de perte de cartes de crédit, trois ont été caractérisés par des récessions, a-t-il déclaré. Les deux qui se sont produits alors que l’économie n’était pas en récession se sont produits au milieu des années 90 et entre 2015 et 2019, a déclaré Nash. Il a utilisé l’histoire comme guide pour déterminer d’autres pertes.

« À notre avis, ce cycle ressemble aux caractéristiques de ce qui a été vécu à la fin des années 1990 et est quelque peu similaire au cycle de 15 à 19, où les pertes augmentent après une période de forte croissance des prêts et ont connu un rythme de normalisation similaire jusqu’à présent ce cycle. « , a déclaré Nash.

L’histoire montre également que les pertes ont tendance à culminer six à huit trimestres après le pic de croissance des prêts, a-t-il déclaré. Cela implique que le cycle de normalisation du crédit n’est qu’à mi-parcours, d’où la prévision fin 2024-début 2025, a-t-il déclaré.

Nash voit le plus grand risque de baisse pour Capital One Financière, suivi de Découvrez les services financiers .

— Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.