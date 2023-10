Des militaires ukrainiens de la 55e brigade d’artillerie distincte tirent sur les troupes russes près du village d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, en mai 2023. REUTERS/Viacheslav Ratynsky

La Russie a mené une offensive majeure pour capturer la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine.

La Russie a engagé huit brigades dans des combats « intenses mais peu concluants », selon le ministère de la Défense britannique.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les pertes russes sont parmi les plus élevées de l’année.

Les récentes pertes russes lors de l’assaut contre la ville ukrainienne d’Avdiivka seront probablement parmi les plus élevées de l’année, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans un communiqué. mise à jour des renseignements Samedi.

À la mi-octobre, la Russie a lancé une offensive majeure pour capturer la ville de Donetsk, qui a entraîné d’importantes pertes russes en termes de personnel et d’équipement.

La Russie a probablement engagé jusqu’à huit brigades dans les combats, qui sont “lourds mais peu concluants”, a indiqué le département britannique. Ces groupes comptent probablement parmi les taux de pertes les plus élevés de l’année.

Les blogueurs militaires russes ont été « durement critiques » à l’égard de la tactique de l’opération Avdiivka, selon les renseignements britanniques.

L’Ukraine affirme que la Russie a perdu plus de 6 000 soldats en une semaine lors de sa dernière offensive et il a affirmé avoir détruit près de 50 chars russes en une journée, au cours d’intenses combats.

L’establishment politique russe continue de faire pression pour que davantage de territoires soient occupés, mais l’armée russe a du mal à mener à bien ses assauts, a noté le département.

Il indique que « le principal défi militaro-politique de la Russie reste le même que pendant la majeure partie de la guerre », a indiqué le département.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé cette semaine que la Russie avait perdu au moins une brigade dans sa tentative de prendre Avdiivka.

Le groupe de réflexion Institute for the Study of War a précédemment observé qu’il n’est pas clair pourquoi la Russie a dépensé tellement d’efforts et de ressources pour essayer de prendre Avdiivkacar cela n’ouvrira pas de nouvelles voies d’avancée vers le reste de Donetsk.

Les tentatives continues de l’armée russe pour s’emparer de la ville, malgré de lourdes pertes, suggèrent soit que les forces russes croient pouvoir prendre la ville, soit que le commandement militaire donne peu de priorité aux opérations offensives, quel que soit leur coût, a déclaré le groupe de réflexion.

Même si la Russie n’a jamais confirmé le nombre de victimes en Ukraine, les estimations occidentales le situent à environ 300 000.