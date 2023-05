Les pertes russes en Ukraine dépassent les 200 000 selon les renseignements ukrainiens

Le nombre de morts parmi les troupes russes en Ukraine continue de grimper avec quelque 200 590 forces combattantes signalées comme « liquidées » mercredi par l’état-major général des Forces armées ukrainiennes.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante et le Pentagone n’a pas encore confirmé le nombre de soldats russes qui auraient été tués au combat.

Les responsables occidentaux de la défense ont été relativement discrets en ce qui concerne les chiffres exacts sur les pertes sur le champ de bataille, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ayant déclaré aux législateurs lors d’une audience du Comité des forces armées du Sénat en mars que « les Russes ont bien plus de 200 000 victimes ». . »

L’UKRAINE SE PRÉPARE L’OFFENSIVE DE PRINTEMPS DEVRAIT ÊTRE LA PLUS GRANDE MOBILISATION DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE AVEC LA RUSSIE

Son évaluation des morts et des blessés à Moscou a été reprise quelques jours plus tard par le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, qui a déclaré qu’il y avait quelque 220 000 victimes russes.

L’Ukraine a également affirmé mercredi avoir détruit plus de 3 700 chars, 7 300 véhicules blindés pour le personnel, 2 700 drones, 3 100 systèmes d’artillerie et près de 1 000 missiles de croisière et 300 hélicoptères.

On ne sait pas combien de morts sur le champ de bataille l’Ukraine a connues, bien que les autorités occidentales aient précédemment estimé que le taux de pertes à Kiev était comparable à celui de la Russie.

Après plus d’un an de guerre et environ six mois de guerre intense autour de la ville de Bakhmut à Donetsk, les forces ukrainiennes ont commencé à voir des progrès au cours de la semaine dernière.

Le chef des forces mercenaires russes Wagner a également affirmé que les troupes russes abandonnaient leurs postes au milieu des ordres de commandement et de contrôle médiocres de leurs supérieurs – permettant aux forces ukrainiennes de faire avancer leurs lignes.

Mais on ne pense pas encore que ces succès sur le champ de bataille fassent partie de l’offensive de printemps tant attendue que Kiev a planifiée.

LES TROUPES DE POUTINE FORTIFIENT LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES DE ZAPORIZHZHIA ALORS QUE LA RUSSIE S’INQUIÈTE DE L’OFFENSIVE UKRAINIENNE

Les analystes occidentaux de la défense estiment que la contre-offensive ne sera pas menée à Donetsk, mais dans la région de Zaporizhzhia, où une zone triangulaire vitale détient la clé du maintien du pouvoir dans le sud de l’Ukraine.

Cette région, qui comprend les zones urbaines de Melitopol, Tokmak et Mykhailivka, affectera la capacité de l’Ukraine à reprendre Kherson à l’ouest, à pousser vers l’est jusqu’à Donetsk et potentiellement même à se déplacer vers la Crimée.

L’Ukraine a affirmé lundi que la Russie maintenait environ 150 000 soldats dans le sud de l’Ukraine et se préparait à une offensive en évacuant de force les Ukrainiens de Kherson et de Zaporizhzhia vers le territoire russe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ils ne veulent pas que la population puisse observer leurs préparatifs pour la bataille », a déclaré Andrii Cherniak, un représentant du Renseignement de la Défense de l’Ukraine, à RBK-Ukraine selon un rapport publié par le ministère ukrainien de la Défense. « Ce sont certaines mesures de contre-espionnage.

« Les Russes ont peur d’un mouvement partisan et d’une résistance interne dans ces territoires », a-t-il ajouté.