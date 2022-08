Les pertes grimpent de 50 %, ferme pour quitter les Pays-Bas

Un chauffeur Deliveroo près de la gare Victoria le 31 mars 2021 à Londres, en Angleterre. Dan Kitwood | Getty Images

Les pertes de la société britannique de livraison de repas Deliveroo ont gonflé au premier semestre 2022 tandis que la croissance des revenus a considérablement ralenti, car la disparition des restrictions pandémiques et une augmentation du coût de la vie ont pesé sur la demande de plats à emporter en ligne. Deliveroo a enregistré une perte avant impôts de 147,3 millions de livres sterling (178 millions de dollars) au cours des six premiers mois de l’année, en hausse de 54 % par rapport à la même période il y a un an. Les pertes ont été principalement dues à l’augmentation des dépenses de marketing et des frais généraux. Les revenus de la société ont grimpé de 12% pour atteindre 1 milliard de livres sterling. C’était beaucoup plus lent que la croissance des revenus que l’entreprise a signalée au premier semestre 2021, lorsque les ventes ont augmenté de 82% d’une année sur l’autre. La valeur brute des transactions de Deliveroo – qui mesure les ventes globales sur la plateforme – a augmenté de 7 % pour atteindre 3,6 milliards de livres sterling, une croissance terne par rapport à l’année dernière lorsque GTV a doublé au premier semestre. La société a imputé la performance décevante aux “conditions de marché difficiles”. Deliveroo a déclaré qu’il consultait sur les plans de sortie des Pays-Bas, ce qui marquerait la dernière sortie d’un marché européen majeur pour l’entreprise. L’entreprise, qui fait face à la perspective de lois beaucoup plus strictes sur l’économie des concerts dans l’Union européenne, s’est précédemment retirée de l’Espagne l’année dernière et de l’Allemagne en 2019. Les Pays-Bas ne représentaient que 1% du GTV de Deliveroo au premier semestre 2022, a déclaré Deliveroo. Deliveroo a réitéré ses prévisions de croissance des ventes en année pleine. Le mois dernier, la société a révisé son objectif de croissance du GTV pour 2022 dans une fourchette de 4% à 12%, en baisse par rapport à une prévision précédente comprise entre 15% et 25%. Les actions de Deliveroo ont grimpé de 3% mercredi après ses résultats.

Programme de rachat d’actions

“Jusqu’à présent en 2022, nous avons bien progressé dans la réalisation de notre plan de rentabilité, malgré l’augmentation des vents contraires des consommateurs et le ralentissement de la croissance au cours de la période”, a déclaré Will Shu, PDG de Deliveroo, dans un communiqué. “Nous sommes convaincus qu’au second semestre 2022 et au-delà, nous verrons de nouveaux gains des actions déjà entreprises, ainsi que des avantages de nouvelles initiatives.” Shu a ajouté: “Nous restons confiants dans notre capacité à nous adapter financièrement à tout nouveau changement dans l’environnement macroéconomique.” Le marché de la livraison de nourriture a été saisi par le double défi de la hausse de l’inflation et d’un consommateur plus extraverti. Les gens passent plus de temps à manger physiquement dans les restaurants qu’à commander en ligne, tandis que la flambée des coûts de l’énergie et des biens essentiels a rendu les acheteurs plus prudents quant à la façon dont ils se séparent de leur argent. Séparément mercredi, Deliveroo a annoncé qu’il lancerait son tout premier programme de rachat d’actions, achetant jusqu’à 75 millions de livres sterling d’actions auprès d’investisseurs. L’objectif du programme est “d’atténuer la dilution des régimes de rémunération en actions”, a déclaré Deliveroo.