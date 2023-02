Les pertes d’éther s’accumulent alors que les investisseurs en crypto pèsent sur l’avenir du jalonnement

Éther a conduit la crypto-monnaie à la baisse, le prix chutant de plus de 2 % vendredi matin à 1 543,08 $, selon Coin Metrics, après avoir chuté de 5 % la veille. Plus tôt dans la journée, il est tombé à son plus bas niveau depuis le 25 janvier. Bitcoins la perte était légèrement inférieure. Il a baissé pour la dernière fois de moins de 1 % à 21 829,97 $, mais se négocie toujours à ses plus bas niveaux depuis fin janvier.

actualités liées à l’investissement

La baisse a commencé après que l’échange de crypto Kraken a fermé son programme de jalonnement dans le cadre d’un règlement de 30 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission. Plus tôt dans la semaine, Coinbase Le PDG Brian Armstrong a tiré la sonnette d’alarme sur une éventuelle répression réglementaire du jalonnement et des services de jalonnement aux États-Unis qui pourrait être en cours.

“La décision de Kraken jette certainement une sombre perspective pour de nombreux échanges de crypto qui offrent le jalonnement en tant que service, mais les effets sur les cryptos PoW, tels que le bitcoin et le litecoin, ne devraient pas être aussi graves que les effets sur les cryptos PoS à l’avenir”, a déclaré Yuya Hasegawa, crypto analyste de marché à l’échange de bitcoins japonais Bitbank.

L’angoisse sur le marché de la cryptographie se concentre sur les services de jalonnement offerts par des échanges comme Kraken ainsi que Coinbase. Le jalonnement, c’est lorsque les investisseurs verrouillent leur crypto-monnaie pendant un certain temps pour gagner des intérêts sur celle-ci et pour gagner une position en tant que validateur de réseau, ce qui signifie qu’ils ont la capacité de vérifier et de traiter les transactions.

Le staking n’est disponible que sur des réseaux comme Ethereum qui fonctionnent à l’aide du protocole “proof-of-stake”. Bitcoin fonctionne en utilisant la “preuve de travail” pour confirmer les transactions.