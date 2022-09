Les pertes des démocrates au Congrès pourraient affecter l’Ukraine, selon un sénateur américain

Chris Murphy affirme qu’un Congrès républicain réduira l’aide militaire à Kiev

Si les républicains prennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat américain, il y aura beaucoup moins d’aide militaire envoyée à l’Ukraine au milieu du conflit avec la Russie, affirme le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut.

Dans une interview accordée au Washington Post mardi, Murphy a déclaré qu’il y avait un “risque réel” que l’engagement supplémentaire de 12 milliards de dollars que l’administration du président Joe Biden a récemment demandé pourrait être la dernière fois que les États-Unis fourniraient un financement à l’Ukraine.

Alors que les républicains du Sénat semblent soutenir le programme d’aide, Murphy note que les membres du GOP à la Chambre sont plus redevables à l’ancien président américain Donald Trump, qui s’est opposé à plusieurs reprises à l’envoi de milliards de dollars d’aide militaire à Kiev.

“Ses lieutenants chargés de diffuser le message en ligne sont en train de foutre le bordel de l’aide à l’Ukraine”, dit le démocrate.

De nombreux républicains de la Chambre se sont publiquement opposés à l’envoi d’une aide militaire à l’Ukraine, insistant sur le fait que l’argent est nécessaire pour résoudre les problèmes non résolus chez eux. Murphy, cependant, rejette ces préoccupations, affirmant que de nombreux républicains sympathisent simplement avec la Russie.

“L’aile MAGA du parti, qui est l’aile dominante, dit et pense beaucoup de belles choses à propos de Poutine”, il a dit.

Lire la suite Plus de la moitié des Américains pensent que les États-Unis sont “sur la mauvaise voie” – sondage

Le sénateur a conclu en disant que les Ukrainiens font « sérieux progrès » et a averti que si les républicains gagnaient la Chambre et coupaient le financement de Kiev, cela aurait pu “impacts potentiellement catastrophiques” sur le moral des Ukrainiens et leur “Capacité à mener le combat.”

Les commentaires de Murphy précèdent les élections de mi-mandat du 8 novembre, où les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat américain seront contestés.

Les démocrates, qui détiennent une majorité de cinq sièges à la Chambre et une répartition 50-50 au Sénat, sont considérés comme risquant sérieusement de perdre le contrôle du Congrès, car les chiffres des sondages suggèrent que de nombreux Américains sont mécontents du parti – et en particulier de Joe Biden. – la gestion de la pandémie de Covid et des crises inflationnistes et pétrolières en cours.

Alors que le taux d’approbation de Biden a bondi de 36% à 45% depuis juillet, le parti républicain devrait néanmoins reprendre le contrôle de la Chambre, et certains prédisent qu’il pourrait même prendre le contrôle du Sénat également.