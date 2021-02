Les pertes d’emplois des plus de 50 ans augmentent alors que le coronavirus mord

Les licenciements chez les plus de 50 ans ont augmenté de 240% l’an dernier, selon les chiffres.

Le total est passé de 35000 début 2020 à 121000 à la fin de l’année, selon une analyse de Rest Less, qui propose des conseils aux personnes dans la cinquantaine et la soixantaine.

Les taux de licenciement pour les plus de 50 ans sont passés de 4,2 pour 1000 employés de janvier à mars 2020 à 14,4 de septembre à novembre, selon le rapport.

L’étude a révélé que les jeunes de 25 à 34 ans avaient été les plus durement touchés par les licenciements jusqu’à présent.

Stuart Lewis, fondateur de Rest Less, a déclaré: «Avec les entreprises qui souffrent à la suite de la pandémie, nous savions que les licenciements allaient être élevés car les congés devaient initialement prendre fin en octobre dernier.

«Même si les taux de licenciement parmi les plus de 50 ans n’ont jamais été aussi élevés, nous craignons qu’il y ait pire encore à venir avec plus de 640 000 plus de 55 ans encore en congé.

«Le plus grand défi pour les plus de 50 ans n’est pas le licenciement ou les taux de congé, mais plutôt ce qui se passe lorsque des travailleurs talentueux de ce groupe d’âge passent d’un emploi rémunéré à un statut de recherche d’emploi.

« Le processus de recrutement est celui où la discrimination fondée sur l’âge pique le plus, en particulier en ce moment où la pandémie a exacerbé les inégalités existantes sur le lieu de travail. »