TROUVER Les patrons d’Alice ont révélé les pertes de vie réelles déchirantes qui ont inspiré le nouveau drame de deuil de Keeley Hawes.

La nouvelle série ITV suit la veuve Alice après la mort de son mari bien-aimé de 20 ans, Harry.

Après la mort de Harry, elle se débat avec des sentiments accablants de perte, d’abandon et de désorientation, et maintenant les patrons de la série ont révélé les pertes réelles qui ont inspiré la série.

Le créateur Simon Nye a déclaré: « Après la mort du mari d’Alice, elle est aux prises avec des sentiments accablants de perte, d’abandon et de désorientation. »

Son collègue créateur Roger Goldby a ajouté: « J’ai lu divers livres sur le deuil, y compris A Grief Observed par CS Lewis et parcouru les diverses ressources en ligne, sites Web, blogs, etc. qui sont là pour offrir aide et soutien à ceux qui sont en deuil.

«Et bien sûr, comme le dit Simon, nous avons tous deux nos propres expériences et celles des personnes que nous connaissons.

«Quand vous êtes en deuil, il y a cette notion de vie qui continue. La vie continue autour de vous mais pas pour vous.

« Ma sœur est décédée très soudainement à l’âge de 27 ans. Tu pleures et tu deviens très émotive, mais le moment suivant tu peux rire, et il y aura des moments où tu es normal, quelle que soit la normale!? »

Alors qu’Alice continue de s’installer dans sa nouvelle maison, elle découvre un secret troublant qu’Harry avait désespérément tenté de cacher.

Sa sombre piste de dettes, de suspicion et de criminalité la laisse aveugle.

Roger a ajouté: « » Elle est sous le choc, et seule, dans un espace très séparé de tout le monde. Vous ne changez pas de personnage simplement parce qu’il y a un deuil.

« Elle est ce qu’elle était avant. Mais tout s’est juste accentué. Harry était un peu un rocher dans leur relation. Il s’occuperait de l’argent, des affaires et réglerait tout. Alice était plus spontanée.

«Maintenant, il est soudainement parti, c’est comme si elle avait perdu son filtre. Alice peut être assez égoïste mais ce n’est pas une méchante égoïste. C’est compréhensible.

Trouver Alice commence ce soir à 21 heures sur ITV.