Les pertes de santé et de productivité dues à l’obésité « dépassent de loin le coût des vaccins amaigrissants » | Obésité

Les coûts croissants des soins de santé et les pertes de productivité dues à la crise mondiale de l’obésité dépassent de loin le coût des nouveaux médicaments pour perdre du poids, selon un rapport, qui appelle également les gouvernements à donner la priorité à la prévention en promouvant une alimentation saine et l’exercice physique.

Au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas, ces médicaments présentent un intérêt économique évident, indique le rapport, car le coût annuel du médicament contre le diabète Ozempic est inférieur au coût des soins de santé supplémentaires dont ont besoin les personnes obèses. Le coût de l’injection amaigrissante Wegovy est plus élevé, mais reste éclipsé par le coût économique global de l’obésité pour la société, selon l’étude de la banque ING partagée avec le Guardian.

Ces deux médicaments, fabriqués par la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, ont rencontré un énorme succès, tout comme Zepbound et Mounjaro de la société américaine Eli Lilly. Administrés sous forme d’injections hebdomadaires, ils agissent comme une hormone intestinale appelée GLP-1 qui procure aux personnes une sensation de satiété, les aidant ainsi à perdre du poids. Des études récentes ont également montré d’autres bienfaits pour la santé.

Les taux d’obésité ont fortement augmenté au cours des dernières décennies et il y a désormais plus de personnes en surpoids que de personnes souffrant de malnutrition dans le monde. La nouvelle vague de médicaments GLP-1 peut aider à inverser cette tendance, même si la durée de leurs effets est incertaine. Ils ont également un prix élevé, en particulier le Wegovy.

L’obésité est liée à des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, les problèmes articulaires et le diabète, qui sont tous coûteux à traiter.

Selon les calculs de Diederik Stadig, analyste du secteur de la santé chez ING, le coût global de l’obésité au Royaume-Uni s’élève à 100 milliards de livres par an, dont 19 milliards sont à la charge du NHS. Les coûts des soins de santé équivalent à 1 700 euros (1 400 livres) par personne et par an, contre 2 400 euros en Allemagne, 2 300 euros aux Pays-Bas et 2 500 euros aux États-Unis.

Un approvisionnement annuel d’Ozempic, également prescrit pour la perte de poids, coûte 830 £ au Royaume-Uni, tandis que le Wegovy coûte 2 760 £ par an. En comparaison, l’Ozempic coûte 1 100 € en Allemagne et aux Pays-Bas et 10 100 € aux États-Unis. Un approvisionnement annuel de Wegovy coûte 3 500 € en Allemagne, 3 200 € aux Pays-Bas et 14 500 € aux États-Unis. Les États-Unis paient généralement des prix plus élevés pour les médicaments.

L’analyse est basée sur les prix catalogue, qui sont souvent plus élevés que les prix réellement payés.

Les coûts des soins de santé représentent environ un quart du coût global de l’obésité pour la société, ce qui comprend les pertes de productivité économique et les coûts personnels pour les personnes obèses, tels que les transports supplémentaires, les vêtements et les installations de vie adaptées, a déclaré Stadig.

« Si les médicaments sont efficaces à long terme, si les gens mènent une vie plus saine, il y aura moins de perte de productivité, moins de coûts privés, une meilleure qualité de vie… si vous pouvez étouffer l’obésité dans l’œuf pour un nombre significatif de personnes, vous pourriez épargner beaucoup d’inconfort aux gens, mais vous pourriez également faire économiser de l’argent à la société », a-t-il déclaré.

Selon une étude récente menée par l’Institut d’études avancées de Vienne dans 26 pays européens, les personnes souffrant d’obésité sont jusqu’à deux fois plus susceptibles de s’absenter du travail.

« L’obésité peut entraîner plus de 80 maladies, de la dépression aux crises cardiaques », explique Thomas Czypionka, responsable du groupe de recherche sur l’économie de la santé et les politiques de santé à l’institut. « Les personnes obèses prennent plus de congés maladie. Partout en Europe, il y a des pénuries de main-d’œuvre, ce qui constitue un énorme problème pour les économies. »

Il prédit que les prix des médicaments contre l’obésité baisseront dans les années à venir, lorsque davantage de médicaments seront mis sur le marché, mais pour l’instant, les gouvernements devront donner la priorité aux personnes les plus à risque.

Stadig a averti que les effets à long terme des médicaments étaient incertains. Une étude a révélé qu’une fois que les personnes arrêtaient de prendre du sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy, ils ont repris les deux tiers de leur poids dans un délai d’un an. Les médicaments ont des effets secondaires tels que des nausées et des douleurs d’estomac et de nombreuses personnes les arrêtent après un certain temps.

Alors que les médecins ont tendance à prescrire uniquement des médicaments pour perdre du poids en complément d’un régime alimentaire et d’un programme d’exercices physiques, les gouvernements doivent faire davantage pour lutter contre l’obésité, affirme Stadig. Il suggère d’utiliser la TVA comme un outil pour promouvoir une alimentation saine, en appliquant une TVA nulle ou faible sur les légumes et en imposant une taxe plus élevée sur la restauration rapide.