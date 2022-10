Les pertes de Metaverse dépassent 3,6 milliards de dollars pour Meta avec des dépenses qui devraient augmenter

Le géant de la technologie n’a qu’un peu plus de 500 millions de dollars de moins que ses pertes de 10 milliards de dollars dans le métaverse en 2021, mais son paiement susmentionné ne pourra augmenter que l’année prochaine.

L’acteur technologique du Big 5, Meta, continue de brûler de l’argent grâce à sa branche d’analyse et de développement du métaverse Reality Labs avec une perte de 3,67 milliards de dollars annoncée pour le troisième trimestre de 2022, indiquant que ces pertes pourraient s’aggraver l’année prochaine.

Les résultats de la société pour le troisième trimestre 2022 ont été publiés le 26 octobre et montrent les pertes trimestrielles les plus importantes jamais enregistrées pour Reality Labs à partir de l’analyse qualitative des bénéfices jusqu’au quatrième trimestre 2020, l’entreprise a également généré 285 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre, son plus bas jamais enregistré. parmi ce point.

Avec son activité Reality Labs marquant sa troisième perte trimestrielle consécutive totalisant 9,44 milliards de dollars jusqu’à présent en 2022, Meta se prépare à battre ses pertes de 2021 sur son jeu métaverse qui a enregistré un peu plus de 10 milliards de dollars de pertes l’année dernière.

Cette unité de zone de pertes d’une année sur l’autre devrait s’approfondir, comme l’a exprimé Dave Whener, gestionnaire de fonds en chef de Meta, dans les résultats :

«Nous prévoyons que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 peuvent augmenter considérablement d’une année sur l’autre. de l’autre côté de 2023, nous avons tendance à nous attendre à rythmer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre notre objectif de croissance de l’ensemble de l’entreprise en activité et de gain financier à long terme.

Concernant la décision de Meta en matière de bénéfices, le directeur de l’exploitation Mark Zuckerberg est resté imperturbable face à l’énorme investissement de la société dans ce qu’il a appelé la « prochaine plate-forme informatique ». Il a déclaré que cela avait été la priorité absolue de l’entreprise et a déclaré aux investisseurs que la construction d’un métaverse et de son matériel connecté était “une entreprise de grande envergure”.

“Il s’agit généralement de prendre certaines versions de chaque produit avant qu’elles ne viennent à l’esprit”, a-t-il ajouté. “Je suppose que notre travail ici sera d’une importance historique et inspirera une toute nouvelle approche que nous allons faire évoluer les uns avec les autres et mélanger la technologie dans nos vies de la même manière, car c’est la base de l’avenir de notre entreprise.”

Dans l’ensemble, la société a légèrement dépassé les attentes de revenus des analystes de Wall Street, transférant 27,71 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, mais a rapporté 1,64 $ de bénéfice par action, manquant son estimation de 1,88 $ par action.

La valeur des actions de Meta a chuté de plus de 19,5 % dans le mercantilisme tardif au moment de la rédaction, en phase avec Yahoo Finance, les actions de la société ayant chuté de plus de 61,5 % depuis le début de 2022.

L’énorme retour de Meta dans son monde virtuel a poussé certains investisseurs à réduire ses investissements, Brad Gerstner, père fondateur de l’instrument de mesure de la société d’investissement technologique Capital et actionnaire de Meta, écrivant une missive à Zuckerberg et donc au conseil d’administration.

Gerstner a déclaré que son “investissement dans UN avenir inconnu est surdimensionné et terrifiant” et qu’il faudrait peut-être une décennie pour que son métaverse commence à générer des bénéfices, il a déclaré que l’entreprise devrait se concentrer sur l’intelligence artificielle car elle a le potentiel d’augmenter le résultats de l’entreprise.

Certains ne semblent pas optimistes quant au long terme du métaverse entre les mains de Zuckerber. La méta source Frances Haugen, en avril, a mentionné que son monde virtuel peut répéter “tous les méfaits de Facebook” si l’entreprise ne décide pas d’être transparente.

