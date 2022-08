Les pertes de Klarna triplent après une expansion agressive aux États-Unis et des licenciements massifs

Aux États-Unis, Klarna a beaucoup dépensé en marketing et en acquisition d’utilisateurs dans le but de se débarrasser d’Affirm, son principal rival aux États-Unis. Au Royaume-Uni, la société a acquis PriceRunner, un site de comparaison de prix, en avril. Elle s’est également engagée dans une offensive de charme avec les politiciens et les régulateurs britanniques avant les réglementations à venir.

Les pertes gonflantes de l’entreprise mettent en évidence le prix de son expansion rapide après le début de la pandémie de Covid-19. Klarna a pénétré 11 nouveaux marchés depuis le début de 2020 et a pris un certain nombre de manœuvres coûteuses pour étendre sa présence aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

La société, qui permet aux utilisateurs de répartir le coût des achats sur des versements sans intérêt, a vu ses dépenses d’exploitation et ses défauts de paiement augmenter. Les charges d’exploitation avant pertes sur créances se sont élevées à 10,8 milliards de couronnes suédoises, contre 6,3 milliards de couronnes en glissement annuel, en raison des coûts administratifs liés à son expansion internationale rapide dans des pays comme les États-Unis. Les pertes sur créances, quant à elles, ont augmenté de plus de 50 % pour atteindre 2,9 milliards de couronnes suédoises.

Mais la société a également accumulé de lourdes pertes. La perte avant impôts de Klarna a plus que triplé en glissement annuel pour atteindre près de 6,2 milliards de couronnes. Au premier semestre 2021, Klarna a perdu environ 1,8 milliard de couronnes suédoises.

La société de paiement suédoise a généré des revenus de 9,1 milliards de couronnes suédoises (950 millions de dollars) au cours de la période allant de janvier à fin juin 2022. Cela représente une augmentation de 24 % par rapport à il y a un an.

Klarna a fait état mercredi d’une augmentation spectaculaire des pertes au premier semestre, ajoutant à un déluge de nouvelles négatives pour le pionnier “achetez maintenant, payez plus tard”.

Plus récemment, Klarna a été contrainte de réduire ses dépenses. En mai, l’entreprise a supprimé environ 10 % de ses effectifs mondiaux dans le cadre d’une série rapide de suppressions d’emplois. C’était après avoir levé des fonds à une valorisation de 6,7 milliards de dollars – une remise de 85% par rapport à sa valorisation précédente – dans le cadre d’un accord d’investissement de 800 millions de dollars qui a défini la capitulation des entreprises technologiques à forte croissance alors que les investisseurs se méfiaient d’une éventuelle récession.

La forte décote reflète le sombre sentiment des investisseurs en fintech sur les marchés publics et privés, la fintech Affirm cotée en bourse ayant perdu environ les trois quarts de sa valeur marchande depuis le début de 2022.

“Nous avons dû prendre des décisions difficiles, en nous assurant d’avoir les bonnes personnes, au bon endroit, concentrées sur les priorités commerciales qui nous permettront d’accélérer notre retour à la rentabilité tout en soutenant les consommateurs et les détaillants pendant une période économique plus difficile”, a déclaré Sebastian Siemiatkowski. , PDG et co-fondateur de Klarna.

“Nous devions prendre des mesures immédiates et préventives, ce qui, je pense, a été mal compris à l’époque, mais maintenant, malheureusement, nous avons vu de nombreuses autres entreprises emboîter le pas.”

Klarna a déclaré qu’elle prévoyait de resserrer son approche des prêts, en particulier avec de nouveaux clients, pour tenir compte de la détérioration de la situation du coût de la vie. Cependant, Siemiatkowski a déclaré: “Vous ne verrez pas encore l’impact de cela sur nos finances dans ce rapport.”

“Nous avons un bilan très agile, en particulier par rapport aux banques traditionnelles en raison de la nature à court terme de nos produits, mais même pour Klarna, il faut un peu de temps pour que l’impact des décisions se fasse sentir.”

Les sociétés Fintech réduisent leurs dépenses et retardent leurs plans de cotation dans un contexte macroéconomique qui se dégrade. Pendant ce temps, les services orientés consommateurs perdent de leur attrait auprès des investisseurs tandis que les fintechs dites « business-to-business » attirent l’attention.

Klarna affirme qu’il est désormais utilisé par plus de 150 millions de personnes, tandis que l’entreprise compte 450 000 commerçants sur son réseau. Klarna génère principalement des revenus auprès des détaillants, et non des utilisateurs, en prélevant une petite tranche de chaque transaction traitée via sa plateforme.

“En fin de compte, ils ont prouvé qu’il pouvait y avoir une entreprise rentable là-bas, mais ils ont doublé leur croissance sur le marché américain, ce qui est coûteux”, a déclaré à CNBC Simon Taylor, responsable de la stratégie de la start-up fintech Sardine.ai.

“La part de marché là-bas sera significative pour les revenus à long terme. Mais cela prend du temps et les sources de financement ne sont plus ce qu’elles étaient.”

Mais l’entreprise fait face à une concurrence féroce, avec des titans dans les domaines de la technologie et de la finance cherchant à capitaliser sur la croissance de l’industrie acheter maintenant, payer plus tard. Apple est sur le point de lancer cet automne son propre produit BNPL, Apple Pay Later, qui permettra aux utilisateurs de répartir le coût de leurs achats sur quatre paiements mensuels égaux.

Pendant ce temps, des propositions sont en cours pour placer le marché BNPL sous surveillance réglementaire. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé son intention d’appliquer des contrôles d’accessibilité plus stricts et une répression des publicités trompeuses. Aux États-Unis, le Consumer Financial Protection Bureau a ouvert une enquête de surveillance du marché sur les sociétés BNPL.