Les pertes de glace au Groenland devraient faire monter le niveau mondial de la mer de près d’un pied, selon de nouvelles recherches

L’étude, publiée lundi dans la revue Nature Climate Change, a révélé que la perte globale de glace de la calotte glaciaire du Groenland déclenchera au moins 10 pouces d’élévation du niveau de la mer, quels que soient les scénarios de réchauffement climatique. C’est généralement la même quantité que les mers mondiales ont déjà augmenté au cours du siècle dernier à partir du Groenland, de l’Antarctique et de l’expansion thermique (lorsque l’eau de l’océan se dilate à mesure qu’elle se réchauffe) combinées.

Des chercheurs du Service géologique du Danemark et du Groenland ont observé des changements dans le volume de la calotte glaciaire au Groenland et autour et ont constaté que le ruissellement des eaux de fonte en était le principal moteur. En utilisant une “théorie bien établie”, les scientifiques ont pu déterminer qu’environ 3,3% de la calotte glaciaire du Groenland – l’équivalent de 110 000 milliards de tonnes de glace – fondra inévitablement à mesure que la calotte glaciaire réagit aux changements qui se sont déjà produits.

L’élévation du niveau de la mer à partir de cette glace fondue se produira “indépendamment de toute trajectoire climatique future prévisible au cours de ce siècle”, selon l’auteur principal Jason Box, un scientifique du Service géologique du Danemark et du Groenland. “Cette eau est techniquement déjà sous le pont.”

Bien que les auteurs n’aient pas précisé de calendrier, ils prédisent que le changement du niveau de la mer peut se produire d’ici la fin du siècle.

La recherche visait uniquement à estimer un minimum, ou “une limite inférieure très prudente”, de l’élévation du niveau de la mer due à la fonte du Groenland, “et dans le cas pratiquement certain que le climat continue de se réchauffer, l’engagement du niveau de la mer ne fait qu’augmenter”, a déclaré Box. .

Les calottes glaciaires massives peuvent fondre rapidement lorsque la température de l’air est chaude, mais l’eau océanique plus chaude érode également la calotte sur les bords.

Les conclusions font suite à un rapport sur l’élévation du niveau de la mer de 2022 publié l’année dernière par la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui a révélé que les côtes américaines pourraient s’attendre à une élévation du niveau de la mer de 10 à 12 pouces au cours des 30 prochaines années. Cela entraînera des inondations à marée haute plus de 10 fois plus fréquentes et permettra aux ondes de tempête de se propager plus à l’intérieur des terres, selon le rapport.

Le Groenland contient suffisamment de glace pour que, si tout fondait, il pourrait élever le niveau de la mer d’environ 25 pieds dans le monde. Les chercheurs soulignent qu’une élévation du niveau de la mer de 20 pieds ne signifie pas qu’elle augmentera uniformément autour du globe, laissant certains endroits dévastés alors que le niveau de la mer baisse dans d’autres.

Lorsque des endroits comme le Groenland perdent de la glace, par exemple, ils perdent également l’attraction gravitationnelle de la glace sur l’eau, ce qui signifie que le niveau de la mer au Groenland baisse à mesure que le niveau augmente ailleurs, a déclaré William Colgan, chercheur principal au Geological Survey of Denmark and Greenland. Le rythme de ce changement est le problème, a déclaré Colgan à Bill Weir de CNN lors d’un voyage de recherche à l’été 2021.

“Ce sera vraiment difficile de s’adapter à des changements aussi rapides”, a déclaré Colgan, debout au glacier Jakobshavn du Groenland, où le fjord est plein de glace qui s’est détachée du glacier.

Avant que le changement climatique causé par l’homme ne se produise, des températures proches de 32 degrés Fahrenheit au Groenland étaient inconnues. Mais depuis les années 1980, la région s’est réchauffée d’environ 1,5 degré par décennie – quatre fois plus vite que le rythme mondial – ce qui rend d’autant plus probable que les températures franchissent le seuil de fusion.

Plusieurs jours de temps exceptionnellement chaud dans le nord du Groenland ont récemment déclenché une fonte rapide, avec des températures d’environ 60 degrés, soit 10 degrés de plus que la normale pour cette période de l’année, ont déclaré des scientifiques à CNN.

La quantité de glace qui a fondu au Groenland entre le 15 et le 17 juillet seulement – 6 milliards de tonnes d’eau par jour – serait suffisante pour remplir 7,2 millions de piscines olympiques, selon les données du US National Snow and Ice Data Center. .

Les scientifiques mondiaux ont déclaré que les tendances d’accélération du changement climatique sont assez claires et qu’à moins que les émissions ne soient réduites immédiatement, de nombreux autres événements de fonte extrêmes continueront de se produire plus intensément et plus fréquemment.