Les pertes de consommateurs dues à la fraude liée à Covid dépassent les 500 millions de dollars

« Les escrocs profitent toujours des catastrophes, d’origine humaine ou naturelle », a déclaré Susan Grant, directrice de la protection des consommateurs et de la confidentialité à la Consumer Federation of America, un groupe de défense des droits.

Les agences ont également reçu des plaintes liées à Covid dans un large éventail d’autres catégories, telles que les expulsions, les événements et voyages annulés, les écoles et les garderies, selon le rapport.

Pendant ce temps, la hausse des prix était le problème lié à la pandémie le plus souvent signalé en 2020, selon les agences de consommateurs nationales et locales interrogées pour un Rapport de la Fédération des consommateurs publié lundi. Les consommateurs se sont plaints de se voir facturer des prix exorbitants pour des produits recherchés tels que le désinfectant pour les mains, le papier toilette et les masques.

Les achats en ligne représentaient le plus grand nombre d’escroqueries signalées à la FTC – plus de 53 000 plaintes, soit environ 16% du total des fraudes signalées.

La véritable portée des plaintes et des pertes des consommateurs est probablement beaucoup plus élevée que les statistiques officielles, car les données sont autodéclarées par les consommateurs, a déclaré Grant.

Les Américains ont augmenté leurs commandes en ligne pendant la pandémie alors qu’ils passaient plus de temps à l’intérieur. Mais beaucoup ont été victimes de « sites Web opportunistes » prétendant vendre des articles populaires – du désinfectant pour les mains aux gants, en passant par l’électronique, les vêtements et même les chiots, selon la FTC. Les clients commandent l’article mais ne le reçoivent jamais.

Les victimes ont perdu le plus gros montant total (77 millions de dollars) à cause des escroqueries liées aux vacances et aux voyages, selon des responsables de la FTC. La plupart des fraudes concernent les remboursements et les annulations, a indiqué l’agence.

Les voyages ont rebondi à mesure que les vaccinations contre Covid augmentent – ​​et les fraudeurs ont réagi en créant de faux sites de réservation de billets d’avion ou de faux numéros de service client, selon le Better Business Bureau.