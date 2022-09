Les pertes boursières anéantissent 9 000 milliards de dollars de la richesse des Américains

Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 26 septembre 2022.

La chute des marchés boursiers a anéanti plus de 9 000 milliards de dollars de richesse des ménages américains, mettant davantage de pression sur les bilans et les dépenses des familles.

Les avoirs américains en actions d’entreprises et en actions de fonds communs de placement sont tombés à 33 000 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, contre 42 000 milliards de dollars au début de l’année, selon les données de la Réserve fédérale. Alors que les principaux indices boursiers chutent encore plus depuis début juillet et que le marché obligataire ajoute de nouvelles pertes, les experts du marché affirment que les pertes de richesse actuelles des marchés financiers pourraient totaliser 9 500 à 10 000 milliards de dollars.

Les économistes disent que les baisses pourraient bientôt commencer à se répercuter sur l’économie, ajoutant de la pression sur les bilans des Américains et pouvant nuire aux dépenses, aux emprunts et aux investissements. Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics, a déclaré que les pertes pourraient réduire la croissance du PIB réel de près de 0,2 point de pourcentage au cours de l’année à venir.

“La perte de richesse boursière subie à ce jour, si elle se poursuit, sera un vent contraire léger mais significatif pour les dépenses de consommation et la croissance économique dans les mois à venir”, a déclaré Zandi.

Les riches supportent les pertes les plus importantes, car ils détiennent une part démesurée des actions. Selon la Réserve fédérale, les 10 % d’Américains les plus riches ont perdu plus de 8 000 milliards de dollars de richesse boursière cette année, ce qui représente une baisse de 22 % de leur richesse boursière. Les 1 % les plus riches ont perdu plus de 5 000 milliards de dollars en richesse boursière. Les 50 % les plus pauvres ont perdu environ 70 milliards de dollars en actions.

Les pertes marquent un renversement massif et soudain pour les actionnaires qui ont vu une création de richesse record grâce à la flambée des actions depuis la pandémie. Des creux du marché de 2020 au sommet de fin 2021, la richesse boursière américaine a presque doublé, passant de 22 000 milliards de dollars à 42 000 milliards de dollars. La majeure partie de cette richesse est allée à ceux qui sont au sommet, puisque les 10% d’Américains les plus riches détiennent 89% des actions détenues individuellement, selon la Réserve fédérale.

Avec des actions en baisse et celles au sommet supportant la plupart des pertes, les inégalités de richesse ont légèrement diminué cette année. Les 1 % les plus riches détenaient 31 % de la richesse des ménages du pays à la fin du deuxième trimestre, contre 32,3 % au début de l’année. La part de richesse détenue par les 10 % les plus riches est passée de 69 % à 68 %.

Alors que les Américains se sont enrichis grâce à la hausse des prix de l’immobilier, ces gains ont été plus que compensés par les pertes boursières. La richesse immobilière des États-Unis a augmenté de 3 000 milliards de dollars au premier semestre pour atteindre 41 000 milliards de dollars. Le gain ne représente qu’environ un tiers du montant perdu en bourse. Pourtant, avec la hausse des taux hypothécaires, les prix des maisons ont commencé à baisser ou à se calmer sur de nombreux marchés.

La baisse de la richesse en actions dépasse également de loin les 6 billions de dollars de pertes d’actions trimestrielles au début de la pandémie en 2020. Alors que les marchés boursiers ont connu des baisses plus importantes en pourcentage, les pertes d’actions de cette année sont parmi les plus importantes jamais enregistrées en dollars.

La grande question est de savoir dans quelle mesure la baisse des actions affectera les dépenses de consommation. Jusqu’à présent, peu de signes indiquent que les consommateurs aisés ont réduit leurs dépenses. Pourtant, certains disent que «l’effet de richesse négatif» – la théorie selon laquelle la baisse de la richesse entraîne une baisse des dépenses – pourrait bientôt commencer à se faire sentir, surtout si la baisse du marché se poursuit.

Zandi a déclaré que la perte de richesse en actions aux États-Unis pourrait réduire les dépenses de consommation de 54 milliards de dollars au cours de l’année à venir. Pourtant, il a ajouté que “l’effet de richesse en actions” est plus faible que par le passé, puisque les riches détiennent une si grande part d’actions et ont “une épargne excédentaire substantielle accumulée pendant la pandémie”.

“Étant donné que leur coussin d’épargne est si important, ils ne se sentiront pas aussi obligés d’épargner davantage compte tenu de la baisse de leur richesse en actions”, a-t-il déclaré.