Avril s’annonce comme le mois le plus sombre du Brésil en termes de pandémie COVID.

Les hôpitaux sont aux prises avec un grand nombre de patients, le nombre de décès est sur la bonne voie pour atteindre des niveaux records et il y a peu de signes de sursis face à un programme de vaccination en difficulté dans le plus grand pays d’Amérique latine.

Le ministère de la Santé a déjà réduit à trois reprises ses perspectives d’approvisionnement en vaccins en avril, à la moitié de leur niveau initial, et les deux plus grands laboratoires du pays sont confrontés à des contraintes d’approvisionnement.

Les retards signifient également des dizaines de milliers de morts supplémentaires alors que la variante P.1 particulièrement contagieuse du COVID-19 balaie le Brésil.

Le pays a enregistré environ 350 000 des 2,9 millions de décès dus au virus dans le monde, derrière seulement le bilan américain de plus de 560 000.

La moyenne mobile du Brésil sur sept jours est passée à 2820 décès par jour, contre une moyenne mondiale de 10 608 par jour, selon les données jusqu’au 8 avril de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre de morts devrait continuer d’augmenter au cours des deux prochaines semaines pour atteindre une moyenne de près de 3500 par jour avant de reculer, selon l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington.

Les experts en santé publique accusent le président Jair Bolsonaro d’avoir refusé de promulguer des mesures strictes pour mettre fin aux infections et d’avoir affronté les gouverneurs et les maires qui l’ont fait.

L’incapacité de contrôler la propagation a été aggravée par le fait que le ministère de la Santé a parié gros sur un seul vaccin, AstraZeneca, puis n’a acheté qu’une seule solution de secours, le CoronaVac de fabrication chinoise, après l’apparition de problèmes d’approvisionnement.

Les autorités ont ignoré les autres producteurs et gaspillé des opportunités jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour obtenir de grandes quantités de vaccins pour le premier semestre 2021.

Avec une vaste expérience des programmes de vaccination massifs et réussis, le Brésil aurait dû être mieux informé, a déclaré Claudio Maierovitch, ancien responsable du régulateur de la santé au Brésil.

« Le gros problème est que le Brésil n’a pas cherché d’alternatives quand il en avait l’occasion », a-t-il déclaré. «Lorsque plusieurs pays faisaient leurs paris, signaient des contrats avec différents fournisseurs, le gouvernement brésilien n’avait même pas la vaccination à son ordre du jour.»

Pendant des mois, l’administration de Bolsonaro a ignoré les appels à signer plus d’un contrat pour les vaccins.

Le président a publiquement mis en doute la fiabilité des autres injections et s’est moqué des conditions contractuelles, suggérant que les destinataires du vaccin Pfizer n’auraient aucun recours juridique s’ils se transformaient en alligators.

Il a insisté sur le fait qu’il ne forcerait personne à se faire vacciner et a récemment déclaré qu’il pourrait se faire vacciner lui-même.

Le blocage des approvisionnements en vaccin AstraZeneca en janvier sur fond de pression pour que le Brésil commence sa campagne de vaccination a incité le ministère de la Santé à acquérir des dizaines de millions de doses de l’institut Butantan de l’État de Sao Paulo, qui mélange un ingrédient actif de Chine avec une solution stérile et la met en bouteille. .

Les tirs étaient le fruit des négociations de l’État avec la société chinoise Sinovac et se sont déroulés malgré les critiques de Bolsonaro.

Le gouvernement brésilien a également traîné les pieds en signant l’initiative COVAX de l’Organisation mondiale de la santé fournissant des vaccins aux pays les plus pauvres. Il a finalement acheté le strict minimum – assez pour 10% de sa population de 210 millions d’habitants.

En février, le Brésil a commencé à signer des contrats avec d’autres sociétés pharmaceutiques, mais aucun de leurs injections n’a été administré.

Sur les 10% de personnes qui ont reçu une dose à ce jour, la grande majorité a reçu l’injection de Butantan et les autres ont reçu l’injection d’AstraZeneca, que l’institut de santé gouvernemental Fiocruz embouteille.

Les deux laboratoires brésiliens sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement. Butantan a déclaré mercredi qu’il suspendait la production en attendant les expéditions de l’ingrédient actif en provenance de Chine. Fiocruz n’a produit que 4 millions des 50 millions de doses qu’il s’est engagé à livrer d’ici la fin du mois d’avril.

Cela menace de réduire la vitesse des vaccinations, qui a finalement atteint 1 million de doses par jour la semaine dernière, selon un consortium de médias locaux qui compile les données des secrétariats de la santé des États.

Les unités de soins intensifs pour les patients atteints de COVID-19 dans la plupart des États brésiliens ont une capacité supérieure à 90%. Sept hôpitaux sur 10 dans le pays risquent de manquer d’oxygène supplémentaire et d’anesthésique dans les prochains jours, a rapporté le journal Folha de S. Paulo le 8 avril.

La vague de morts a provoqué un tollé général. L’Association brésilienne de la santé collective, qui compte près de 20000 membres, dont des médecins, des infirmières et des experts de la santé, a publié cette semaine une lettre ouverte exigeant un verrouillage national de trois semaines, faisant écho aux appels de plus en plus urgents des autres.

Bolsonaro a refusé les verrouillages proposés, arguant que leur impact économique serait encore plus dévastateur que le virus. Il a même emmené trois États devant la Cour suprême le mois dernier pour avoir adopté de telles restrictions.

«Si nous attendons simplement que le vaccin atteigne tous les groupes à risque, de nombreuses personnes mourront», a déclaré le président de l’association de santé, Gulnar Azevedo e Silva. «Il n’y a pas de coordination nationale. Et si nous ne l’avons pas, que se passe-t-il? Le chaos. »

Carla Domingues, ancienne coordinatrice du programme national de vaccination du Brésil, a félicité le pays pour approcher le million de doses par jour, mais a déclaré qu’il avait l’infrastructure pour une campagne plus forte si seulement le gouvernement avait sécurisé les vaccins.

«Bien sûr, nous aimerions vacciner davantage, comme aux États-Unis, mais nous ne pouvons pas», a-t-elle déclaré. «Nous allons devoir vivre longtemps avec ce virus.»